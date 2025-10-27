Tegoroczny MacBook Air w cenie tak dobrej, że trudno przejść obojętnie

Dzięki niskiej wadze wynoszącej 1,2 kg praktycznie nie czuć go w plecaku. Wygodna klawiatura sprawia, że pisanie na nim to czysta przyjemność. Obudowa wykonana z metalu jest sztywna jak głaz i nie ma mowy o skrzypieniu. Natomiast pasywne chłodzenie to gwarancja cichej pracy, a sam laptop i tak się nie grzeje. Bateria to natomiast więcej, niż jeden dzień pracy, a ekran to 13,6-calowy panel o rozdzielczości 2560 × 1664 piksele, oraz pokryciu kolorów i ich kalibracji na takim poziomie, że nadaje się do pracy przy obróbce grafiki.

MacBook Air M4

To można powiedzieć o praktycznie każdym MacBooku Air z procesorem z serii M, zwłaszcza od generacji M2. Tu mamy dodatkowo 16 GB RAM w podstawowej wersji i niezwykle wydajny i zarazem energooszczędny układ Apple M4. A to wszystko za jedyne 4849 zł. I ktoś może zakrzyknąć: ale zaraz, przecież tego MacBooka można kupić spokojnie za 4499 zł na promocji! I owszem, ale w wersji z dyskiem 256 GB. Tu natomiast mamy wariant 512 GB. A biorąc pod uwagę, że Apple znacznie podbija cenę na dodatkowej pamięci, to 4849 zł jest w tym przypadku czymś na kształt promocji życia. Zwłaszcza że komputer ma tylko dwa złącza USB-C, combo jack, oraz magsafe. Nie rozbudujemy w nim więc pamięci dodatkową kartą SD. Otrzymamy za to laptopa, który będzie nam służył przez wiele lat. W końcu MacBook Air M1 sprzed pięciu lat do dziś jest świetnym laptopem.