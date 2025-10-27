Tegoroczny MacBook Air w cenie tak dobrej, że trudno przejść obojętnie
MacBook Air to świetny komputer dla każdego, kto szuka mobilnego laptopa na długie lata i nie zamierza iść na żadne kompromisy.
Dzięki niskiej wadze wynoszącej 1,2 kg praktycznie nie czuć go w plecaku. Wygodna klawiatura sprawia, że pisanie na nim to czysta przyjemność. Obudowa wykonana z metalu jest sztywna jak głaz i nie ma mowy o skrzypieniu. Natomiast pasywne chłodzenie to gwarancja cichej pracy, a sam laptop i tak się nie grzeje. Bateria to natomiast więcej, niż jeden dzień pracy, a ekran to 13,6-calowy panel o rozdzielczości 2560 × 1664 piksele, oraz pokryciu kolorów i ich kalibracji na takim poziomie, że nadaje się do pracy przy obróbce grafiki.
MacBook Air M4
To można powiedzieć o praktycznie każdym MacBooku Air z procesorem z serii M, zwłaszcza od generacji M2. Tu mamy dodatkowo 16 GB RAM w podstawowej wersji i niezwykle wydajny i zarazem energooszczędny układ Apple M4. A to wszystko za jedyne 4849 zł. I ktoś może zakrzyknąć: ale zaraz, przecież tego MacBooka można kupić spokojnie za 4499 zł na promocji! I owszem, ale w wersji z dyskiem 256 GB. Tu natomiast mamy wariant 512 GB. A biorąc pod uwagę, że Apple znacznie podbija cenę na dodatkowej pamięci, to 4849 zł jest w tym przypadku czymś na kształt promocji życia. Zwłaszcza że komputer ma tylko dwa złącza USB-C, combo jack, oraz magsafe. Nie rozbudujemy w nim więc pamięci dodatkową kartą SD. Otrzymamy za to laptopa, który będzie nam służył przez wiele lat. W końcu MacBook Air M1 sprzed pięciu lat do dziś jest świetnym laptopem.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.