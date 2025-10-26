To nagranie przejdzie do historii. Tak upada niemiecki atom

Niemcy odeszły od energii atomowej. Ta miała zostać zastąpiona przez OZE wspierane rosyjskim gazem. I chociaż wysadzenie Nord Stream 2, oraz konflikt zbrojny na naszej wschodniej granicy znacznie namieszały w tych planach, tak władze Niemiec postanowiły, że będą się twardo trzymały swojej decyzji.

Wyburzenie kominów elektrowni w Bawarii

Wczoraj w bawarskim Gundremmingen doszło do wysadzenia wież lokalnej elektrowni atomowej, co zostało uwiecznione na poniższym nagraniu.

Warto dodać, że ta przez kilkadziesiąt lat stanowiła istotny element dla lokalnych mieszkańców. Nie tylko bezpośrednio zapewniała im miejsca pracy, ale także jej obecność i idąca za nią tania energia elektryczna sprawiły, że wiele firm postanowiło otworzyć tam swoje zakłady. No cóż, elektrowni już nie ma, a ceny energii w Niemczech biją kolejne niechlubne rekordy.