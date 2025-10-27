T-Mobile daje nielimitowany internet. Zupełnie za darmo

Pod koniec września T-Mobile zaczął obchody dwulecia swojego programu lojalnościowego dla klientów – Magenta Moments. W poprzednich tygodniach kusił różnymi okazjami, a teraz ogłasza wielki finał świętowania. Klienci T-Mobile będą mogli cieszyć się nielimitowanym internetem oraz powalczyć o samochód marki Mercedes-Benz w Mega Loterii.

Nielimitowany dostęp do internetu

Od 27 października do 2 listopada wszyscy uczestnicy programu Magenta Moments mogą aktywować nielimitowany dostęp do internetu w kraju na 14 dni kompletnie za darmo. Jak to zrobić? To proste – wystarczy odnaleźć ofertę w aplikacji „Mój T-Mobile”, odblokować ją, kliknąć „Chcę zrealizować teraz”, wybrać numer (w przypadku posiadania kilku) i nacisnąć „Kupuję i płacę”. Aktywacja usługi nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia i zostanie potwierdzona SMS-em.

Oferta jest jednorazowa i dostępna dla użytkowników mobilnych usług głosowych w Abonamencie dla klientów indywidualnych, Magenta Biznes, Jump proFirma, FriiMIX oraz T-Mobile na Kartę GO!

Można wygrać nowego Mercedesa

I edycja Mega Loterii Magenta Moments jest już na ostatniej prostej. Losowanie nagród, w tym Mercedesa-Benz GLA 250e z EQ, odbędzie się już 5 listopada. Operator przekonuje, że to dobry moment na zwiększenie swoich szans na wygraną.

W naszej zabawie fortuna sprzyja tym, którzy nie boją się po nią sięgać, dlatego od 27 października do 2 listopada każde zgłoszenie nagradzamy 22 bonusowymi losami – wyjaśnia T-Mobile.

Aby wziąć udział w Mega Loterii, należy odblokować odpowiednią ofertę za 50 Serc i kliknąć „Chcę zrealizować teraz”. Następnie, na stronie Mega Loterii trzeba nacisnąć przycisk ZAGRAJ TERAZ i wypełnić formularz rejestracyjny. Na koniec wystarczy kliknąć aktywne pole „prezent” na planszy i sprawdzić wygraną. Grać – a tym samym zwiększać swoje szanse na główną nagrodę – można aż do utraty Serc – każde wejście do kolejne 50 Serc.