Znany portal upada? Dane bardzo niepokoją

Twitter/X notuje dramatyczne spadki. Od czasu przejęcia platformy przez ekscentrycznego Elona Muska widać, że mocno ubywa dziennych użytkowników. Jaki jest tego powód? Twitter/X notuje dramatyczne spadki. Od czasu przejęcia platformy przez ekscentrycznego Elona Muska widać, że mocno ubywa dziennych użytkowników. Jaki jest tego powód?

Sensor Tower przyjrzał się liczbie dziennych użytkowników Twittera/X w USA. Chodzi o osoby, które każdego dnia logują się do tej znanej platformy. Wynik? Portal w ciągu prawie półtora roku stoczył się w prawdziwą przepaść notując spadki na poziomie ponad -22% użytkowników (wg danych Sensor Tower) w porównaniu do listopada 2022. To oznacza stratę kilkudziesięciu milionów aktywnych kont. Co ciekawe, to właśnie w listopadzie 2022 władzę nad platformą przejął Elon Musk. Przypadek?

Jest źle, będzie gorzej?

Najlepszym wyznacznikiem odbioru działań Elona Muska jest to, że wciąż używamy nazwy Twitter, mimo że ekscentryczny bogacz przechrzcił go już dawno na “X”. I choć każdy z rywali portalu społecznościowego we wskazanym powyżej okresie także notował spadki, to nie były one takie dramatyczne.

Zdaniem Abe Yousefa, starszego analityka w Sensor Tower, Twitter/X odnotował najbardziej znaczący spadek liczby aktywnych użytkowników w porównaniu z innymi aplikacjami. Mógł on być spowodowany frustracją użytkowników związaną z rażącymi treściami, ogólnymi problemami technicznymi platformy i rosnącym zagrożeniem ze strony krótkich platform wideo.

Elon Musk złagodził zasady moderowania treści, które wcześniej ograniczały możliwość zamieszczania treści, w tym związanych z nienawiścią lub erotycznych. Przeciw powyższym danym zaprotestowała jednak sama platforma społecznościowa. Według Twitter/X światowa liczba dziennych użytkowników jest większa od danych przekazanych przez Sensor Tower, choć nadal przekłada się to na spadek przynajmniej kilku milionów użytkowników.

Konkurencja nie pomaga

Sensor Tower wskazuje jednak, że z Twitter/X uciekają też reklamodawcy. Od października 2022 uciekło ze swoimi pieniędzmi 75 na 100 największych amerykańskich reklamodawców. Firma przerzuciła się na system subskrybcyjny, choć zdaniem Abe Yousefa te zyski “to wciąż tylko ułamek przychodów, które firma generowała wcześniej z reklam w ostatnim roku jako podmiot publiczny”

Ostatnim elementem tej układanki jest uruchomione przez Metę Threads. Ta aplikacja to bezpośrednia konkurencja dla Twitter/X, która zbiera coraz większe zainteresowanie. A rywali jest przecież więcej. Wygląda więc na to, że popularnego jeszcze jakiś czas temu ćwierkacza może w końcu spotkać marny koniec. Już teraz jest to z pewnością bardzo bolesny upadek.

Zobacz: Odkryli je przez przypadek. Zmieniły nasze życie

Zobacz: Elon Musk cofnie jedną ze zmian. Chodzi o Twittera

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock - kovop

Źródło tekstu: NBC News