Odkryli je przez przypadek. Zmieniły nasze życie

Grawitacja, promienie X, teflonowe patelnie, a nawet chipsy czy słynny, czarny trunek z bąbelkami. To wszystko zostało odkryte przez... przypadek. Czasem aż ciężko w to uwierzyć!

Bo co powiecie na to, że w odkryciu może pomóc bałagan i roztargnienie? Tak przynajmniej było w przypadku... antybiotyków. Ale takich historii jest więcej. Choć niektóre żyją niestety swoim życiem. Na przykład ta opowieść o jabłku uderzającym Newtona w głowę. Jeśli wierzyć notatkom przyjaciela wybitnego naukowca, to takiej sytuacji nigdy nie było. Newton miał po prostu obserwować sad, gdy nagle zmierzający ku ziemi owoc natchnął go do zrozumienia grawitacji. Dziś pomaga nam to nawet przy lotach w kosmos

Chipsy gniewu

Jeszcze ciekawsza historia stoi za pierwszą udokumentowaną porcją chipsów. Aby ten niesamowicie popularny przysmak mógł powstać potrzebny był... irytujący wymagający klient w restauracji. Nie wierzycie? Obejrzycie koniecznie nasz materiał wideo, w którym opisujemy te i wiele innych takich historii.

Dziś tych przypadków jest trochę mniej, choć wciąż się zdarzają. Ale równie ciekawie zapowiadają się też plany wobec bardziej przewidywalnych wynalazków i odkryć. Szczegóły na ten temat znajdziecie w tym materiale.

