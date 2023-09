Te wynalazki zmienią nasze życie. Znasz je wszystkie?

Chcecie poznać co czeka nas w przyszłości? Jakie wynalazki mogą zmienić nasze życie? Mamy dla Was zestawienie najciekawszych rozwiązań, które powstają już dziś.

Nie wiem jak wy, ale ja mam poczucie, że przyszłość, to jedna z najmniej pewnych rzeczy na świecie. I choć pewne rzeczy można lepiej lub gorzej przewidzieć, to jednak nawet po zwykłej prognozie pogody widać, że bywa z tym różnie. Ale są pewne jaskółki, które mogą nam zwiastować to, co wydarzy się w przyszłości.

Robaki zamiast mięsa?

Przyszłość niesie ze sobą wiele pytań związanych z naszym życiem. Jedno z nich to kwestia jedzenia. Polska, która wciąż stoi niedzielnym schabowym być może za jakiś czas będzie musiała przesiąść się na robaki w ramach pokarmu. A może nie? Czy jest coś, co może nas "uratować"? Odpowiedź znajdziecie w naszym materiale wideo.

W tym materiale mierzymy się też z takimi wyzwaniami dla przyszłości ludzkości jak globalne ocieplenie, elektryczne samoloty i statki, energia przyszłości oraz lepszy dostęp do wody pitnej. A co Waszym zdaniem jest największym wyzwaniem na najbliższe lata?

Źródło zdjęć: Shutterstock