Elon Musk cofnie jedną ze zmian. Chodzi o Twittera

Elon Musk już od ponad roku jest właścicielem Twittera, a właściwie X, gdyż zdążył w tym czasie zmienić nazwę platformy społecznościowej. Jak sam mówi, kupił go, by ratować wolność słowa, lecz wielu użytkownikom nie podobają się podejmowane przez niego decyzje. Chcąc uniezależnić się od reklam, wprowadził płatne subskrypcje i stale szuka nowych metod monetyzacji treści.

Płatna weryfikacja konta niebieskim znaczkiem i rebranding, to nie jedyne decyzje miliardera krytykowane przez użytkowników Twittera. Wielu internautom nie spodobała się również ostatnia zmiana, która sprawiła, że udostępniane artykuły pojawiały się w postaci samego zdjęcia bez żadnego tytułu, kontekstu, czy chociażby części url. Jak przekonywał sam Musk, powody takiej zmiany to czysta estetyka. Według niego prezentowane w ten sposób treści wyglądały dużo lepiej.

In an upcoming release, 𝕏 will overlay title in the upper potion of the image of a URL card