Zmiany na Instagramie. Chodzi o Reels

Użytkownicy Instagrama mogli w ostatnim czasie zauważyć kilka ważnych zmian w działaniu aplikacji. Jedną z nowszych jest możliwość pobrania publicznych rolek bezpośrednio na swoje urządzenie.

Instagram od lat pozostaje jedną z najważniejszych platform społecznościowych w Internecie. Codziennie korzystają z niej miliony użytkowników i to dla nich musi się stale zmieniać. Ostatnio wprowadzono wydłużony czas dla Stories. Wybrane będą wyświetlały się obserwującym nawet przez tydzień od publikacji. Jeszcze wcześniej zapowiedziano możliwość tworzenia naklejek z własnych zdjęć. Teraz można już pobrać Rolki bezpośrednio na swój telefon.

Publiczne Reels pobierzesz na swój smartfon

W ostatnią środę Adam Mosseri, szef Instagrama ogłosił, że od teraz można pobierać publiczne Rolki bezpośrednio na swój smartfon. Wcześniej można było co najwyżej zapisać daną Rolkę w aplikacji, by móc do niej później wrócić. Mosseri wyjaśnił, że każda pobrana w ten sposób Rolka będzie oznaczona znakiem wodnym z nazwą jej twórcy, czyli dokładnie tak, jak w przypadku TikToka.

Żeby pobrać czyjąś Rolkę, należy podczas oglądania wybrać opcję udostępniania, a następnie zapisać ją na własnym urządzeniu. Warto mieć na uwadze to, że nie wszystkie Rolki będzie można swobodnie pobierać. Twórcy mogą zablokować tę funkcję w stosunku do swoich Rolek.

Co ważne, jeżeli pobierzesz Rolkę z opatrzoną licencjonowaną ścieżką dźwiękową, to zostanie ona pobrana bez audio. Funkcja pojawiła się już w czerwcu w Stanach Zjednoczonych, a teraz trafiła do użytkowników z całego świata.

Źródło zdjęć: Ascannio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: instagram