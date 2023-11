Instagram rozwija Stories. Nadchodzi nowe

Instagram szykuje dużo nowości. Część z tych rozwiązań ma bazować na sztucznej inteligencji. Jednak zanim pojawią się w aplikacji, Meta zaoferuje nam funkcję związaną ze Stories.

Nowa funkcja dotyczy bardzo popularnych Stories, czyli krótkich filmów, które każdy może publikować na swoim profilu. Pozwoli ona użytkownikom na przechowywanie Stories aż przez 7 dni. Została ona nazwana "My Week". Z doniesień` wynika, że każdy będzie miał dużą dowolność w tworzeniu swojego tygodnia. Tym samym nie każdy film musi być dostępny przez 7 dni.

#Instagram is working on "My Week": show your stories for 7 days 👀



⭐ Keeps stories shared over the last 7 days

⭐ You can remove any story

⭐ Quietly add a story to my week only pic.twitter.com/ytcobzIKh7