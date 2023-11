Google z nową funkcją. Słowo, że się od niej uzależnisz

Gmail ma sposób na irytujące e-maile. Usługa pozwoli łatwiej się z nich wypisać.

Gmail to dzisiaj jedna z najczęściej wybieranych skrzynek pocztowych. Jednak, jak każda inna usługa tego typu, może mieć problemy z irytującymi wiadomościami marketingowymi. Na szczęście Google o tym wie i chce temu zaradzić. Nowa funkcja pozwala łatwiej pozbyć się spamu.

Gmail z cenną nowością

Często przycisk wypisania się z danej subskrypcji jest celowo jak najmniejszy, aby użytkownikom trudno było go dostrzec. Może to być szczególnie uciążliwe na niewielkich ekranach smartfonów. Dlatego najnowsza wersja Gmaila wprowadza opcję, która ma to znacząco ułatwić.

W nowej wersji aplikacji pojawiła się nowość, dzięki której przycisk wypisania się z danej subskrypcji e-mailowe zostanie umieszczony na samej górze wiadomości. W ten sposób nie trzeba będzie szukać go na samym dole, wśród treści zapisanych jak najmniejszą czcionką. Prawdopodobnie Gmail skanuje daną wiadomość i automatycznie wyszukuje możliwość wypisania się z subskrypcji.

Funkcja dostępna jest w najnowszej wersji aplikacji Gmail, ale jeszcze nie działa u wszystkich. Na to prawdopodobnie musimy poczekać jeszcze kilka tygodni. Nowość powinna być wprowadzana falami.

