Technologia 5G to za mało. Huawei namawia wszystkich do przejścia na 5.5G

Huawei przywiózł do Barcelony na odbywające się tam targi Mobile World Congress 2024 serię produktów i rozwiązań opartych na technologii 5.5G. Chińczycy wezwali całą branżę do jej przyjęcia i zbudowania solidnych podstaw ICT w kierunku rozwoju lepszego, inteligentnego świata.

Telecom Foundation Model

Model Telecom Foundation to proponowane przez firmę Huawei rozwiązanie, które ma zapewnić kluczowe inteligentne rozwiązania technologiczne, wspierające innowacje w usługach, poprawę efektywności operacyjnej oraz lepszą wydajność sieci. To cele technologii 5.5G, której celem jest zapewnienie większych możliwości sieciowych, umożliwiających powstawanie bardziej zróżnicowanych usług, jednocześnie tworząc dla operatorów jeszcze większy potencjał na rozwój biznesowy.

Model Telecom Foundation wykorzystuje nasze mocne strony w inteligentnych technologiach i oferuje dwa rodzaje zastosowań, które umożliwią operatorom lepsze wykorzystanie potencjału ich personelu, co z kolei zwiększy poziom satysfakcji klientów i poprawi wydajność sieci.

– powiedział Yang Chaobin, członek zarządu Huaweia i prezes ds. produktów oraz rozwiązań ICT

Optyczne produkty do komercyjnego zastosowania F5.5G

Bob Chen z firmy Huawei zaprezentował trzy w pełni optyczne rozwiązania, które zostały zaprojektowane, by pomóc operatorom telekomunikacyjnym w budowie w pełni optycznej sieci docelowej F5.5G:

OptiX OSN 9800 K36 – produkt typu OTN (Optical Transport Network), skierowany na potrzeby centrów danych,

– produkt typu OTN (Optical Transport Network), skierowany na potrzeby centrów danych, OptiXaccess MA5800T – inteligentne urządzenie typu OLT (Optical Line Terminal),

– inteligentne urządzenie typu OLT (Optical Line Terminal), iFTTR OptiXstar F50 – pierwszy na rynku produkt FTTR+X, umożliwiający budowę ultraszerokopasmowych sieci szkieletowych, zapewniający dostęp 10G i wspierający w pełni optyczne scenariusze dla inteligentnych domów.

Celem stawianym przed wymienionymi wyżej produktami jest przyspieszenie rozwoju ultra szerokopasmowego łącza 10G, co umożliwi komercyjne wykorzystanie F5.5G.

2024 to pierwszy rok komercyjnego wdrożenia F5.5G, co oznacza, że sieci stacjonarne zrobią kolejny krok naprzód. Podążając za rozwojem ultraszerokopasmowej sieci 10G, Huawei wprowadził na rynek trzy zaawansowane, w pełni optyczne rozwiązania, aby pomóc operatorom zbudować docelową optyczną sieć F5.5G z podstawowymi funkcjami "1+3+4", stale poszerzając zakres usług i dalej rozwijając inteligentny świat.

– powiedział Bob Chen, prezes linii produktów optycznych, Huawei

Rozwiązania Net5.5G napędzą rozwój operatorów

Leon Wang zaprezentował z kolei cztery rozwiązania dostosowane do Net5.5G, w tym mobilny backhaul, sieć kampusową, konwergentny transport i sieć centrów danych, które mają zapewnić operatorom pełne wsparcie w osiąganiu celów biznesowych. Mobilny backhaul Net5.5G ma pozwolić na stworzenie ultranowoczesnej sieci obsługującej aplikacje wymagające dużego transferu danych. Huawei oferuje routery stacji bazowej, obsługujące standardy łączności od 25GE do 400GE, które są kompatybilne z sieciami 4G, 5G i 5G-A. Firma wprowadziła również na rynek produkty z serii Wi-Fi 7. Huawei umożliwia również konwergentny transport Net5.5G poprzez oferowanie sieci o dużej gęstości (400GE), obsługujących wiele połączeń 10Gbps.

Huawei zamierza współpracować z partnerami branżowymi, aby wspierać rozwój sieci - od etapu konceptualizacji do wdrożenia. Naszym celem jest realizacja założeń technologii Net5.5G i napędzanie dalszego rozwoju operatorów.

– podsumował Leon Wang, prezes linii produktów komunikacji danych, Huawei

Kierunek ekologiczna sieć docelowa

W czasie targów MWC 2024 Huawei zapowiedział wprowadzenie nowej serii cyfrowych i inteligentnych rozwiązań dla sektora usług i oprogramowania ICT. Nowoczesne technologie oparte na sztucznej inteligencji mają zastosowanie w takich rozwiązaniach, jak Intelligent Connectivity Integration, Intelligent IT Integration, Intelligent Operations, SmartCare, Intelligent Digital Service czy platforma edukacyjna Huawei Learning. Wdrożone w nowym modelu technologie mają napędzić rozwój firm i przyspieszyć postęp w dziedzinie cyfrowej inteligencji.

W dobie informatyzacji, przyspieszenie transformacji cyfrowej jest możliwe tylko poprzez połączenie technologii AI z wiedzą telekomunikacyjną i ogromnymi danymi zgromadzonymi przez operatorów. Usługi i oprogramowanie Huawei wykorzystują technologię AI i nowe metody, aby modernizować rozwiązania, tworzyć bardziej energooszczędne i niezawodne sieci, zwiększać zadowolenie użytkowników i napędzać innowacje w usługach oraz rozwój nowych firm

– stwierdził Bruce Xun, wiceprezes ds. globalnych usług Ttechnicznych, Huawei

Rozwiązanie Intelligent Connectivity Integration ma na celu pomóc operatorom przyspieszyć rozwój ekologicznych sieci docelowych poprzez sprostanie kluczowym wyzwaniom w dwóch typowych scenariuszach. W sytuacjach, gdzie sieć jest słaba lub nieobecna, stosuje się algorytm planowania energetycznego oparty na AI do konfiguracji wspólnego zasilania z energii słonecznej, generatorów diesla i akumulatorów. To redukuje straty związane z przerwami w dostawie energii, obniża zużycie paliwa i generuje nowe przychody. W przypadku scenariuszy obejmujących rozwój pełnych usług i modernizację starszych central, sieć, usługi i infrastruktura są planowane wspólnie, a działająca sieć może być stopniowo modernizowana bez zakłóceń. To znacznie obniża zużycie energii i koszty operacyjne. Ponadto, modernizacja uwalnia przestrzeń w centrach, która może być wykorzystana do rozwoju nowych usług i napędzania wzrostu.

Moc powszechnej łączności

Liu Kang, prezes departamentu marketingu i sprzedaży rozwiązań sieciowych w firmie Huawei zaznaczył podczas swojego wystąpienia, że 5G stało się koniecznością dla cyfryzacji przemysłu i oczekuje się, że przejście na 5,5G 10-krotnie zwiększy możliwości sieci. Kang chce skłonić branżę do przyspieszenia inteligentnej transformacji cyfrowej i dalszego uwolnienia dywidend technologicznych. Z kolei Li Peng, starszy wiceprezes ds. korporacyjnych w Huaweiu, podczas swojego wystąpienia przedstawił nowe strategiczne możliwości, które czekają na sektor ICT w coraz bardziej inteligentnym świecie.

Li zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 20 lat proces informatyzacji i cyfryzacji przyniósł branży ICT możliwości warte miliardy dolarów. Zaznaczył, że w inteligentnym świecie, który tworzymy, potrzebujemy wyższych standardów sieciowych, takich jak ultraszerokopasmowe łącza przesyłania (uplink), komunikacja szerokopasmowa w czasie rzeczywistym oraz wszechobecność Internetu Rzeczy (IoT). To doprowadziło do dynamicznego rozwoju technologii 5.5G, która umożliwi tworzenie innowacyjnych scenariuszy i modeli biznesowych. Przewiduje się, że do 2030 roku wartość inteligentnej gospodarki przekroczy 18,8 miliardów dolarów, przynosząc nową falę możliwości dla branży.

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei