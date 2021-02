Huawei pracuje nad nowym językiem programowania

Huawei ostatnio debiutuje w kolejnych nowych rolach. Tym razem okazuje się, że Chińczycy rozważają wprowadzenie własnego języka programowania.

Obsesja Donalda Trumpa na punkcie Chin bardzo zaszkodziła rynkowi smartfonów, a szczególnie Huaweiowi. Trzeba jednak przyznać, że gdyby nie to, to chiński producent nie byłby zmuszony do wchodzenia na kolejne nowe rynki. Firmie starczyłyby bowiem dwa filary: infrastruktura sieci oraz smartfony. Z dodatkiem tabletów, laptopów i elektroniki noszonej. Od tego czasu Huawei rozwinął się w tych ostatnich branżach i wszedł do nowych. Huawei jest obecny na rynku monitorów, komputerów, górnictwa oraz rolnictwa. W kwestii oprogramowania Huawei zaprezentował własne usługi mobilne HMS, a teraz pracuje nad własnym systemem operacyjnym HarmonyOS. Nie jest to jednak koniec.

Chiński producent zastrzegł ostatnio znak "język Cangjie". Huawei zastrzegł też wszelkie pokrewne rzeczy, takie jak samo Cangjie oraz Huawei Cangjie. Jednocześnie na chińskiej platformie mikroblogowej Weibo pojawiają się doniesienia, że Huawei pracuje nad własnym językiem programowania. Cangjie natomiast był legendarnym wynalazcą chińskich znaków. To już kolejny raz, kiedy Huawei sięga po nazewnictwo z legend. Wystarczy przypomnieć takie nazwy jak Kirin, Hongmeng, Kunpeng, Barong czy Taishan.

Źródło tekstu: huaweicentral, wł