Huawei P30 i Mate 20 dostają EMUI 11

Serie Huawei P30 i Huawei Mate 20 to ostatnie serie flagowców Huaweia, które jeszcze mają usługi Google'a. Model Huawei P30 Pro został nawet uznany przez TELEPOLIS.PL za najlepszy telefon 2019. Teraz obie serie smartfonów otrzymują aktualizację do nowej wersji nakładki EMUI 11. To ostatnia duża wersja autorskiej nakładki Huaweia. EMUI 12 już bowiem nie będzie. Przyszłością Huaweia jest bowiem autorski HarmonyOS. Nowy system operacyjny jest jednak o wiele bardziej podobny do Androida, niż Huawei chciałby przyznać.

Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Porsche Design Mate 20 RS i Mate 20 Pro już otrzymały uaktualnienie na rynku chińskim, teraz natomiast przyszedł czas na resztę świata. Nowe uaktualnienie waży 1,81 GB i jest tworzone na podstawie Androida 10. Huawei zapowiadał wcześniej, że do końca marca 2021 EMUI 11 trafi na pokład dziewiętnastu różnych smartfonów i tabletów. Niedługo zatem czas np. na model Huawei Nova 5T. Nowa wersja nakładki ulepsza na przykład pracę na wielu oknach i zarządzanie nimi czy dodaje nowe animacje. Nie zabrakło nowej generacji Always-on-Display.

