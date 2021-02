Huawei prezentuje w Europie swój pierwszy monitor

Huawei zadebiutował w kolejnym segmencie rynku. Tym razem przyszła pora na monitory. Nowy produkt pojawił się także w Europie.

Problemy Huaweia z USA sprawiły, że chińska firma coraz chętniej szuka nowych rynków, na których mógłby się rozwijać. Chińska firma coraz mocniej stawia zatem na elektronikę noszoną, laptopy i tablety, jednak to nie koniec. Huawei pojawił się w branży górniczej i rolniczej. To dość daleko od największej siły firmy, czyli infrastruktury sieci. Dość naturalnym kierunkiem rozwoju było wejście na rynek monitorów i komputerów stacjonarnych. W tamtym roku producent zaprezentował w Chinach swój pierwszy komputer stacjonarny. Nosił on nazwę MateStation B515 miał on również własny monitor Huaweia.

Teraz Chińczycy wprowadzili nowy produkt do Europy. Konkretnie natomiast - do Niemiec. Tuż za Odrą nowy monitor będzie kosztować 159 euro, jednak klienci kupujący w przedsprzedaży zapłacą jedynie 129 euro. Co otrzymają oni w tej cenie? Monitor ma przekątną 23,8 cala i format obrazu 16:9. Odświeżanie wynosi 60 Hz, natomiast jasność to 250 nitów. Kąty widzenia wynoszą 178 stopni, a monitor jest w stanie wyświetlić 16,7 miliona kolorów. Monitor ma jeden port HDMI i jeden VGA. Użytkownik może też sam regulować nachylenie i wysokość monitora.

Źródło tekstu: gizchina, wł