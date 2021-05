Elon Musk ma zespół Aspergera - sam to przyznał

Elon Musk, w amerykańskim programie Saturday Night Live, przyznał, że ma zespół Aspergera, zaliczany do spektrum autyzmu.

Miliarder, właściciel SpaceX oraz Tesli, a do tego twórca PayPala - Elon Musk - ma zespół Aspergera, który zaliczany jest do spektrum autyzmu. Mężczyzna sam to przyznał w trakcie programu Saturday Night Live. W trakcie swojego monologu Elon Musk zdradził, że jest pierwszą osobą z zespołem Aspergera, która poprowadzi ten program, a przynajmniej pierwszą, która się do tego przyznała.

Wszystkim, których kiedyś uraziłem, chcę powiedzieć, że jestem kolesiem, który na nowo wymyśli samochód elektryczny i chce wysyłać ludzi na Marsa w rakiecie. Naprawdę myśleliście, że jestem spokojnym, normalnym gościem?

- powiedział Elon Musk w trakcie programu.

Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwoju, mieszczące się w spektrum autyzmu. Charakteryzuje się przede wszystkim trudnościami w zakresie umiejętności społecznych czy też trudnością w akceptowaniu zmian. Jednocześnie osoby z zespołem Aspergera nie są opóźnione w rozwoju (często są nawet inteligentniejsze), dzięki czemu są w stanie w pełni samodzielnie funkcjonować. Osoby z tym zaburzeniem często w pełni oddają się swoim zainteresowaniom i są traktowane jako ekscentryczne.

Zobacz: SpaceX obniża ceny lotu w kosmos - wiemy, ile będzie kosztować podróż człowieka na Marsa

Zobacz: Elon Musk inwestuje 1,5 mld dolarów w Bitcoina. Kurs kryptowaluty wystrzelił

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Gadgets360