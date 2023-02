Elon Musk zdradza kiedy ustąpi jako CEO Twittera

Elon Musk podtrzymuje, że wedle życzenia użytkowników Twittera ustąpi ze stołka prezesa firmy. Jednak będziemy musieli jeszcze chwilę na to poczekać.

Wielu użytkowników Twittera jest niezadowolonych z dotychczasowych rządów Elona Muska. Miliarder po przejęciu platformy wprowadził kilka drastycznych zmian, między innymi, zwolnił wielu pracowników i wprowadził płatne subskrypcje.

Jeszcze pod koniec 2022 roku Elon Musk postanowił stworzyć ankietę, w której zapytał użytkowników, czy powinien ustąpić ze stanowiska CEO Twittera. Na pytanie odpowiedziało 17,5 miliona użytkowników i 57,5% z nich zagłosowało, że lepiej, by to stanowisko piastował ktoś inny. Musk twierdzi, że dostosuje się do wyroku użytkowników, lecz jeszcze nie teraz.

Elon Musk ustąpi ze stanowiska CEO Twittera do końca 2023 roku

Podczas środowego World Government Summit w Dubaju, Elon Musk ogłosił, że skupi się na ustabilizowaniu finansowym firmy. Dopiero, gdy zakończy ten proces będzie mógł ustąpić ze stanowiska prezesa spółki i powołać kogoś innego. Dlatego też jeżeli ktoś miałby go zastąpić, odbędzie się to dopiero pod koniec bieżącego roku.

Muszę ustabilizować organizację i po prostu upewnić się, że znajduje się w zdrowym finansowo miejscu

- oświadczył Elon Musk.

Pomimo oświadczenia Elona Muska, sytuacja nadal pozostaje otwarta i bardzo możliwe, że w 2024 roku miliarder nadal będzie pełnił funkcję prezesa Twittera. Jest on w końcu osobą znaną z tego, że nie dotrzymuje wyznaczonych terminów. Ponad dekadę temu ogłosił, że w ciągu 10 lat wyśle człowieka na Marsa, później obiecał, że Tesla będzie w pełni autonomicznym pojazdem do końca 2017 roku. Cybertruck również miał trafić do produkcji w 2021 roku.

