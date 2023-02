Antykoncepcja dla mężczyzn. Jedna tabletka i masz spokój

Naukowcy opracowują efektywną metodę antykoncepcji dla mężczyzn. Celem jest sprawienie, by po zażyciu jednej tabletki przez dobę nie można było nikogo zapłodnić.

Naukowcy opracowali wiele metod antykoncepcji dla kobiet, podczas gdy mężczyźni do wyboru mają prezerwatywy lub wazektomię. Pierwsze może ulec zniszczeniu i tym samym stracić swoją skuteczność, a drugie pozbawia mężczyznę płodności na stałe. Naukowcy chcą stworzyć tabletkę, która działałaby na plemniki jak wyłącznik, który również sprawia, że po dobie wszystko wraca do normy.

Antykoncepcja dla mężczyzn nadal daleko

W artykule opublikowanym na łamach Nature Communications, możemy dowiedzieć się, że zespół pod przewodnictwem Melanie Balbach z Weill Cornell Medicine próbuje stworzyć skuteczną antykoncepcję dla mężczyzn, która będzie działać w inny sposób niż prezerwatywy i wazektomia.

Stworzenie środka, który czasowo pozbawiałby mężczyzn płodności jest niezwykle wymagające i wcześniejsze próby często kończyły się deformacją lub całkowitą bezpłodnością. Jednak tym razem wyniki zaprezentowane przez naukowców wyglądają obiecująco.

Zespół naukowców wziął sobie na celownik enzym znany jako rozpuszczalna cyklaza adenylowa. Jak przekonują naukowcy, bez niego plemniki nie będą w stanie się poruszać. Zespół badawczy już teraz przeprowadza testy na myszach. Eksperymenty pokazały, że ich metoda zaczyna działać po 30 minutach do godziny. W ciągu pierwszych dwóch godzin osiągając 100% skuteczności, lecz w ciągu trzeciej godziny skuteczność spada do 91%. W ciągu 24 godzin plemniki myszy wracają do stanu pierwotnego.

Wyniki napawają optymizmem, lecz nadal daleko im do ideału. Naukowcy chcą, by finalnie ich tabletka zaczęła działać w ciągu mniej niż godziny, a jej efekt trwał od 6 do 12 godzin. Twórcy badania sami przyznają, że daleko im jeszcze do przeprowadzenia testów na człowieku. Na razie nie zauważono żadnych skutków ubocznych u myszy, na których stosowano środek.

Naukowcy wstępnie planują rozpoczęcie testów na ludziach po trzech latach, a ich środek miałby trafić na rynek w ciągu następnych ośmiu.

