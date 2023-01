Egipt. Otwarli sarkofag sprzed 4300 lat. Epokowe znalezisko

Można powiedzieć, że ludzie zafascynowani są śmiercią od początku dziejów. Na przestrzeni tysiącleci śmierć doczekała się kultu w wielu cywilizacjach.

Nic dziwnego, w końcu w większości wyznań religijnych nie jest ona końcem, lecz początkiem następnego życia.Starożytni Egipcjanie wynieśli pośmiertną konserwację ciała na zupełnie inny poziom. Wiele zwłok zachowało się w bardzo dobrym stanie, dzięki czemu dostarczają nam teraz cennych informacji o tradycjach i zwyczajach mieszkańców Starożytnego Egiptu.

W zeszły czwartek Zahi Havass, szef ekspedycji archeologicznej ogłosił, że udało im się odnaleźć być może najstarszą jak dotąd mumię.

Udało im się tego dokonać na wykopalisku w pobliżu Kairu, stolicy Egiptu. W głębokim na 15 metrów szybie odnaleziono wapienny sarkofag mężczyzny o imieniu Heka-Shepes.

Włożyłem głowę do środka, by zobaczyć, co znajduje się wewnątrz sarkofagu: piękna mumia mężczyzny, pokryta w całości warstwami złota