Mars nie przestaje zadziwiać. Teraz wiemy, jaką ma pogodę

Łazik Perseverance od początku swojej przygody na Marsie zbiera szczegółowe dane o tamtejszej pogodzie. Właśnie udostępniono kilka ciekawych danych dotyczących zjawisk atmosferycznych na Czerwonej Planecie.

Łazik Perseverance już od niemal dwóch ziemskich lat przemierza powierzchnię Marsa w poszukiwaniu interesujących skał do badań. Maszyna została tam wysłana w ramach misji MARS 2020, a celem ekspedycji jest krater Jezero. Perseverance został również zaopatrzony w zaawansowane sensory, których zadaniem jest zbieranie szczegółowych informacji o pogodzie. Jest to szczególnie ważne w kontekście lepszego zrozumienia planety i może być kluczowe dla ewentualnych przyszłych wypraw na Czerwoną Planetę.

Pogoda na Marsie nie rozpieszcza

Istnieje wiele trudności, które trzeba będzie przezwyciężyć, jeżeli ludzkość chce poważnie brać pod uwagę kolonizację Marsa. Jednym z najważniejszych problemów jest oczywiście wysokie promieniowanie i potrzeba wytwarzania własnego pożywienia oraz energii. Jednak okazuje się, że warunki atmosferyczne na Czerwonej Planecie również nie rozpieszczają.

Łazik Perseverance został zaopatrzony w system zaawansowanych czujników do analizy warunków atmosferycznych na Marsie (MEDA). Właśnie udostępniono raport dotyczący pierwszych 250 marsjańskich dni maszyny na Czerwonej Planecie. Nie jest żadną tajemnicą, że atmosfera Marsa cechuje się dużą amplitudą temperatur. Analiza danych z krateru Jezero wskazuje, że w dzień jest tam od 50 do 60 stopni Celsjusza, a w nocy spada do około -55ºC.

Naukowcy zauważyli również różnice w ciśnieniu powietrza, które ulegała wahaniom dziennym, lecz było to jeszcze bardziej widoczne w perspektywie sezonowej. Szron z dwutlenku węgla na biegunach sublimował w trakcie wyższych temperatur wczesnego lata i wpływał na gęstość atmosfery. W trakcie dnia pojawiały się również fluktuacje temperatury, których przyczyną mogą być unoszące się pod wpływem ciepła pęcherzyki powietrza. Przemawia za tym fakt, że po zajściu Słońca, zjawisko przestaje występować.

Ciekawie sytuacja prezentuje się również w przypadku wiatrów. System MEDA zmierzył ich dzienny cykl, z którego wynika, że najsilniejsze wiatry nadchodzą z kierunku południowo-wschodniego w kraterze Jezero i w południe osiągają prędkość 25 metrów na sekundę, lecz później tracą na sile. Po południu i wieczorem jest to już około 7 m/s. W nocy zmienia się zwrot wiatru na przeciwny, a od około 4:00 do 6:00 czasu lokalnego wiatrów może tam nie być wcale.

Nie można oczywiście zapomnieć o wirach pyłowych, o których pisałem już wcześniej. Okazuje się, że w obrębie krateru Jezero są one obfitsze niż w innych częściach planety. Niektóre trąby powietrzne osiągają nawet wielkość 100 metrów średnicy.

