Sensacja na Marsie. Poznaj energetyczne burze

Naukowcy obmyślili sposób na zapewnienie sporej ilości energii przyszłym osadnikom Marsa. Do tej pory głównym pomysłem było wykorzystanie promieni słonecznych, które docierają na powierzchnię Czerwonej Planety.

Jeszcze człowiek nie postawił swojej stopy na Marsie,, lecz eksplorację Czerwonej Planety przeprowadzają za niego różnego rodzaju maszyny. Roboty, jak każda inna elektronika, potrzebują źródła zasilania i najczęstszym wyborem NASA jest zainstalowanie paneli słonecznych. Jest to jednak dość ryzykowna metoda ze względu na kapryśność Marsa.

Przede wszystkim Mars położony jest dalej od Słońca, a co za tym idzie, trudniej na jego powierzchni o pozyskanie energii słonecznej. Ponadto, powierzchnia Czerwonej Planety jest wyłożona gęstym pyłem, który unoszony jest przez silne wiatry występujące na planecie. To z kolei stanowi poważne zagrożenie dla paneli słonecznych, gdyż bez odpowiedniej konserwacji mogą one zostać przykryte przez grubą warstwę pyłu, co uniemożliwi pozyskiwanie energii.

Naukowcy wykorzystają wiatr

Naukowcy wpadli na inny pomysł pozyskiwania energii na Marsie. Już wcześniej wspominałem, że na powierzchni Czerwonej Planety występują silne wiatry i burze piaskowe. Ich prędkość może wynosić nawet ponad 200 km/h. Według naukowców, pojedyncza turbina w okolicach jednego z biegunów mogłaby wyprodukować tyle energii, by wystarczyło to na utrzymanie przy życiu bazy zamieszkiwanej przez sześć osób.

Udostępniono raport na łamach Nature Astronomy, w którym naukowcy przeprowadzili obliczenia dla wydajności turbiny wiatrowej, umieszczonej w okolicach biegunów. Jej umiejscowienie nie jest przypadkowe, gdyż wiemy, jak tworzą się wiatry na Marsie, a także jak się przemieszczają. Dane wykorzystane w eksperymencie pochodzą z wcześniejszych misji m. in. Viking i Mars Global Surveyor.

Naukowcy przeprowadzili obliczenia dla czterech turbin produkowanych i wykorzystywanych już na Ziemi ( m. in.Enercon E3, Aeolos V) przy założeniu, że ich wydajność będzie wynosić 100%. Następnie zestawili to z szacowanym zapotrzebowaniem energii na Marsie do przeżycia dla sześciu osób. Udało im się ustalić 13 potencjalnych miejsc postawienia turbin, w których pozyskiwanie energii byłoby najstabilniejsze.

Wnioski eksperymentu są takie, że wykorzystanie siły wiatru na Marsie może być ważnym sposobem pozyskiwania energii na Marsie w przypadku potencjalnych misji i tworzeniu habitatu. Niekoniecznie wyprze to stosowane do tej pory metody, lecz z pewnością stanowi wartościową alternatywę.

