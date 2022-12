Kolejny sprzęt NASA umiera na Marsie. Podesłano ostatnie zdjęcie

Człowiek jeszcze nie postawił swojej stopy na Marsie, lecz udało mu się wysłać wiele maszyn, które eksplorację planety prowadzą za ludzkość. Nic nie trwa wiecznie, szczególnie maszyny na odległej i nieprzyjaznej planecie bez dostępu do prac konserwacyjnych. Właśnie zostaliśmy poinformowani o tym, że jeden z lądowników NASA ma coraz mniej czasu i podesłał być może ostatnie swoje zdjęcie.

NASA InSight został wystrzelony w kosmos 5 maja 2018 roku w ramach programu Discovery z nadzieją na dotarcie na powierzchnię Marsa. Lądownik rozpoczął swoją pracę na Czerwonej Planecie na początku 2019 roku, gdy osiadł na wulkanicznej równinie Elysium Planitia. Celem maszyny było przeprowadzenie badań geofizycznych z uwzględnieniem pomiarów sejsmologicznych.

Teraz na oficjalnym profilu NASA Insight na Twitterze pojawił się post, w którym możemy przeczytać, że kończy mu się zasilanie, lecz czas maszyny spędzony na Marsie był bardzo produktywny i owocny. Udostępniona fotografia jest być może ostatnią, jaką przesłał lądownik przez całkowitym wyłączeniem się.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ