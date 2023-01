Google podnosi poprzeczkę. Teraz to wkurzy artystów na dobre

W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć prawdziwy potencjał sztucznej inteligencji. Programy takie jak DALL-E lub Stable Diffusion udowodniły, że potrafią stworzyć dzieło sztuki na podstawie samego opisu. Później pojawił się ChatGPT, konwersacyjne AI, które stało się ofiarą własnej popularności, więc aktualnie rzadko można z chatbota skorzystać. Google prezentuje podobne, lecz minimalnie inne podejście do wykorzystania sztucznej inteligencji. Nie będzie ona tworzyć obrazów ani z nami rozmawiać, lecz skomponuje muzykę.

Google stworzyło specjalną stronę, na której można przesłuchać sporo przygotowanych wcześniej prac sztucznej inteligencji o nazwie MusicLM. Model jest w stanie tworzyć wysokiej jakości nagrania dźwiękowe na podstawie opisów tekstowych. Możemy opisać, w jakim stylu ma zostać wykonana cała melodia, lub zaznaczyć sekundy, w których ma ona przejść w coś innego. Muzyka generowana jest w częstotliwości 24 kHz.

Yesterday, Google published a paper on a new AI model called MusicLM.



The model generates 24 kHz music from rich captions like "A fusion of reggaeton and electronic dance music, with a spacey, otherworldly sound. Induces the experience of being lost in space." pic.twitter.com/XPv0PEQbUh