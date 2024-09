Arabia Saudyjska ma ambitne plany. Pomoże im w tym USA

Kolejne kraje próbują dołączyć do wyścigu na rynku sztucznej inteligencji. Tym razem mowa o Arabii Saudyjskiej, która chce się stać globalnym centrum technologicznym.

Rząd USA rozważa możliwość zezwolenia firmie NVIDIA na eksport zaawansowanych akceleratorów AI do Arabii Saudyjskiej. Mają one pomóc królestwu w rozwijaniu własnych modeli językowych (LLM) i usług opartych na sztucznej inteligencji, co umożliwiłoby dywersyfikację gospodarki kraju.

Są pieniądze, ale brakuje sprzętu i wiedzy

Kluczowym warunkiem ma być nieudostępnianie akceleratorów i ich mocy obliczeniowej Chinom. Był to główny, choć nieoficjalny temat Globalnego Szczytu AI (GAIN) w Arabii Saudyjskiej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele firm takich jak Groq, Google i Qualcomm oraz saudyjscy urzędnicy.

Arabii Saudyjskiej zależy na pozyskaniu układów NVIDIA H100 i H200, czyli aktualnie najwydajniejszych na rynku rozwiązań do czasu szerokiej dostępności serii NVIDIA Blackwell. Jednak Stany Zjednoczone są zaniepokojone bliską współpracą Saudyjczyków z chińskimi gigantami takimi jak Huawei. To właśnie stąd wprowadzony w listopadzie ubiegłego roku wymóg licencji eksportowej obejmujące m.in. Bliski Wschód.

Arabia Saudyjska rywalizuje obecnie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, których lider AI, firma G42, współpracuje zarówno z amerykańskim Cerebras, jak i chińskim Huawei. Oba kraje zmagają się z brakiem zaawansowanego sprzętu AI, który jest niezbędny do trenowania dużych LLM na odpowiednią skalę.

Niektórzy eksperci pozostają sceptyczni wobec możliwości Arabii Saudyjskiej stania się globalnym centrum technologicznym, biorąc pod uwagę jej zależność od zewnętrznej wiedzy, problemy z prawami człowieka i trudne warunki środowiskowe. Pieniądze w tym przypadku to nie wszystko.

Zobacz: NVIDIA GeForce NOW z nowościami. Jest też parę klasyków

Zobacz: Nowy GeForce RTX 4070 przetestowany. Znamy wpływ pamięci GDDR6

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AP / Bandar Aljaloud

Źródło tekstu: Semafor, Tom's Hardware, oprac. własne