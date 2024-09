NVIDIA GeForce NOW z nowościami. Jest też parę klasyków

Zieloni kolejny raz udowadniają, że do grania w gry komputerowe wcale nie potrzeba drogiego i nowego komputera. Wystarczy starszy sprzęt i dostęp do internetu.

Chyba nikomu nie trzeba już przedstawiać GeForce NOW, czyli usługi grania w chmurze obecnej na rynku od 2015 roku. Zwłaszcza, że Polska doczekała się niedawno własnych serwerów, które oferują niskie opóźnienia. Pozwala ona grać w gry AAA posiadaczom starszych komputerów, ale również smartfonów czy tabletów.

Najnowsza gra Warhammer 40,000 dołącza do GeForce NOW

Użytkownicy mają już dostęp do ponad 2000 tytułów na wielu różnych platformach i to bez konieczności ich ponownego kupowania. Nie oznacza to jednak, że co i rusz nie są dodawane kolejne gry.

W tym tygodniu NVIDIA przygotowała dla nas 9 nowych gier. Część z nich to zupełne nowości, inne to nieco starsze i mniejsze produkcje. Zdecydowana gwiazdą tej aktualizacji oferty jest Warhammer 40,000: Space Marine 2, czyli przygodowa gra akcji od Saber Interactive, która zbiera bardzo pozytywne opinie.

Pełna lista tytułów, które wylądują w GeForce NOW w tym tygodniu wygląda następująco:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (od 9 września w Steam)

Test Drive Unlimited: Solar Crown (od 12 września w Steam)

Dawn of Defiance (Steam)

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox)

Fort Solis (EPIC Games Store)

King Arthur: Legion IX (Steam)

Squirrel With a Gun (Steam)

Tyranny - Gold Edition (Xbox)

XIII (Xbox)

Usługa GeForce NOW dostępna jest zarówno w darmowym pakiecie z limitem rozdzielczości i czasu grania, jak i w abonamencie oferującym dłuższą rozgrywkę z zdecydowanie lepszą grafiką.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: oprac. własne