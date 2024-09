Samsung z problemami. Produkcja zalicza spore opóźnienia

Jeszcze chwilę temu Samsung chwalił się postępami w kwestii nowych litografii. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, a produkcja nie wygląda dobrze.

Samsung to południowokoreański gigant, zajmujący się zatrzęsieniem różnych branż. Dział Samsung Foundry jest jednym z liderów na rynku produkcji półprzewodników, tuż za Intelem oraz TSMC. Wygląda jednak na to, że Koreańczycy mają problemy. I nie chodzi tylko o zwolnienia tysięcy pracowników.

TSMC pozostanie królem w najbliższych latach

Jak donosi redakcja Business Korea, opóźniono start masowej produkcji w zakładzie w Teksasie (USA) aż na 2026 rok. Dotyczy to litografii SF3, czyli klasy 3 nanometrów na bazie technologi GAA. Problemem ma być bardzo niski uzysk, zdecydowanie gorszy niż u Tajwańczyków.

Sytuacja może ta odbić się negatywnie na umowach firmy z rządem USA, które zakładały otrzymanie do 6,4 miliarda dolarów (około 24,8 miliarda złotych) dotacji i pożyczek w ramach ustawy CHIPS. Jednym z koniecznych do spełnienia warunków jest bowiem, by amerykański FAB był w pełni operacyjny.

Samsung analizuje sytuację, ale obecnie wycofano z zakładu w Teksasie większość pracowników, pozostawiając jedynie niezbędny personel. Ma to pozwolić na znaczące oszczędności, ale niestety sugeruje, że problem nie zostanie szybko rozwiązany.

Plotki o problemach Koreańczyków z uzyskiem w nowszych litografiach krążyły w branży od dłuższego czasu. Dowodem na to miało być wykorzystanie procesu 3 nm tylko w koparkach kryptowalut, co przeważnie oznacza dużą gęstość defektów w krzemie. Business Korea twierdzi, że uzysk wynosi około 10-50%.

Problem nie jest czysto techniczny. Prezes Samsunga, Lee Jae-yong, aktywnie poszukiwał rozwiązań podczas spotkań z dostawcami sprzętu, takimi jak ASML i Zeiss. Branżowi eksperci wskazują na kwestie wewnętrzne, powolny proces decyzyjny, nadmierną biurokrację i nieodpowiednie wynagrodzenia.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Business Korea, Tom's Hardware, oprac. własne