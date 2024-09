Nowe płyty główne zaskoczą nas dużym skokiem wydajności

Planujesz składać zestaw komputerowy? Świetnie się składa, bo nowe płyty główne dla procesorów Intel Arrow Lake będą wspierać bardzo szybkie pamięci RAM.

Wielkimi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Arrow Lake dla komputerów stacjonarnych, które mają zadebiutować już w październiku. Będą one korzystać z nowej litografii i architektur Intel Lion Cove oraz Skymont. Ma to się przełożyć na skok wydajności i brak problemów trapiących Intel Core 13. i 14. generacji.

Nowe płyty główne pojawią się 24 października 2024

Oczywiście tradycyjnie już dla Niebieskich czeka nas też zmiana gniazda z LGA 1700 na LGA 1851, a więc konieczność wymiany płyt głównych. Partnerzy tacy jak ASUS, ASRock, GIGABYTE czy MSI są już gotowi ze swoimi nowymi platformami. A jeden z nich zdradził ciekawą informację.

Bliżej nieokreślona płyta główna główna ASRocka z chipsetem Intel Z890 ma zaoferować obsługę pamięci RAM DDR5 9200+ MHz. Oczywiście w dość mało prawdopodobnym zastosowaniu, czyli z wykorzystaniem jednego modułu typu single rank. W przypadku dwóch i więcej mowa już o 6800+ MTs.

Mimo wszystko to ogromny postęp. Flagowiec ASRocak poprzedniej generacji oferował obsługę pamięci kolejno 7200+/6000+ MT/s. Trzeba pamiętać, że to są prędkości gwarantowane. Posiadacze dobrych modułów i CPU z mocnym kontrolerem mogą liczyć na więcej. Już w tej generacji dało się osiągnąć 8400 MT/s.

Co to oznacza dla użytkowników? Większą wydajność w grach i programach, ale również duży potencjał do podkręcania. Przewiduje się, że pierwsze płyty główne Intel Z890 trafią na rynek 24 października 2024. Wraz z odblokowanymi procesorami Intel Arrow Lake-S.

Zobacz: Masz starszy procesor AMD? No to zostajesz na lodzie

Zobacz: Infineon z przełomową technologią produkcji półprzewodników

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASRock, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: momomo_us@X, oprac. własne