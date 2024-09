ASUS ma mocarne zasilacze. Oferują aż 10 lat gwarancji

Tajwańczycy przechodzą do ofensywy na rynku zasilaczy komputerowych. Ich nowa propozycja skierowana jest do osób, które potrzebują dużej mocy.

Nowe podzespoły od AMD, Intela i NVIDII z generacji na generację przynoszą nam duży wzrost wydajności w grach i programach. Przeważnie dzięki większej liczbie rdzeni oraz wyższym taktowaniom. Jednak fizyki nie da się oszukać i najczęściej oznacza to również duży pobór mocy.

Aż do 40% obciążenia zasilacz chłodzony jest pasywnie

To właśnie dlatego tak ważny jest porządny zasilacz komputerowy. Powinien on być nie tylko dostosowany do potrzeb naszego zestawu, ale również zapewniać wysoką sprawność i cichą pracę. A tak się składa, że ASUS wprowadził do oferty nowe, bardzo solidne jednostki o dobrej kulturze pracy.

ASUS ROG Strix Platinum to w pełni modularne zasilacze ATX o mocy 850, 1000 i 1200 W. Mamy tutaj do czynienia z japońskimi kondensatorami, mosfetami GaN, aktywnym PFC i mocną linią +12 V. Całość przekłada się na sprawność do 89% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OPP, OVP, UVP, SCP, OCP i OTP. Wnętrze chłodzi cichy wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym. Oferuje on tryb pracy półpasywnej do 40% obciążenia PSU. Wisienką na torcie są elastyczne przewody w tekstylnym oplocie.

Tajwańczycy nie zdradzili z jakiej platformy korzystają, jednak pierwsze informacje wskazują na partnerstwo z firmą Seasonic. Potwierdzałaby to długa gwarancja wynosząca aż 10 lat. Polskie ceny nie zostały podane.

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: oprac. własne