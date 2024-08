NVIDIA ma dobre wieści dla polskich graczy

Chciałbyś pograć w nowe gry? Nie masz wydajnego PC lub konsoli? Nie ma problemu. Wystarczy sięgnąć po GeForce NOW, które dostało nowe serwery w Warszawie.

Dzisiaj w niemieckiej Kolonii rozpoczęły się targi Gamescom 2024, które potrwają do 25 sierpnia włącznie. Jest to największe w Europie święto graczy. Znajdziemy tam nie tylko dużych i małych deweloperów oraz wydawców gier z całego świata, ale również producentów sprzętu komputerowego.

GeForce NOW doczekało się nowego serwera w Warszawie

W Niemczech tym razem nie zabrakło również NVIDII. I chociaż amerykański gigant nie zapowiedział nowej generacji kart graficznych, serii GeForce RTX 5000, to i tak trudno narzekać. Zwłaszcza, gdy mowa o polskich graczach. Usługa grania w chmurze GeForce NOW doczekała się bowiem nowych serwerów w Polsce.

Co to oznacza dla graczy? Infrastruktura ulokowana w Warszawie skróci dystans między graczami, a serwerami i tym samym zapewni najniższe możliwe opóźnienia, ale również mniejsze kolejki. Nowy serwer to rozwiązanie klasy GeForce RTX 4080, zapewniające najwyższą możliwą jakość usługi.

NVIDIA GeForce NOW pozwala na granie w najnowsze gry AAA nawet na starszych laptopach i komputerach stacjonarnych, ale również na smartfonach czy telewizorach. W bibliotece jest obecnie ponad 2000 gier. Granie w chmurze jest darmowe, z limitem czasowym, ale również dostępne w formie abonamentu.

