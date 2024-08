Polacy prezentują wyjątkowo lekkie i tanie myszki komputerowe

Polska marka Genesis kolejny raz udowadnia, że dobry sprzęt komputerowy wcale nie musi dużo kosztować. Potwierdzają to nowe myszki z serii Krypton i Zircon.

Na rynku peryferiów komputerowych dostępne jest wiele różnych firm. Nie powinno to nikogo dziwić, gdy każdy z nas ma inne wymagania. W końcu innego sprzętu potrzeba do pracy biurowej, a innego do grania w gry. Do tego dochodzi jeszcze cena czy osobiste preferencje związane z rozmiarem dłoni, długością palców itd.

Genesis wycenił swoje myszki na 99 i 149 złotych

Dzisiaj pochylimy się nad ofertą marki Genesis. Polacy zaprezentowali bowiem dwie nowe myszki komputerowe skierowane do fanów lekkich sprzętów. Dostajemy tutaj podświetlenie RGB LED oraz sensory PixArt.

Genesis Krypton 660 to przewodowa myszka o wymiarach 123 x 63 x 40 milimetrów i masie 49 gramów. Optyczny czujnik PixArt PAW3327 oferuje rozdzielczość do 12 000 DPI, maksymalną prędkość do 220 IPS i przyśpieszenie do 30 G. Użytkownik ma do dyspozycji sześć przycisków, za które odpowiadają przełączniki Huano Purple o żywotności do 90 milionów kliknięć. Częstotliwość raportowania to 1000 Hz.

Genesis Zicron 660 to bezprzewodowa myszka o wymiarach 123 x 63 x 40 milimetrów i masie 59 gramów. Sensor PixArt PAW3311 to ponownie do 12 000 DPI, ale mowa już o maksymalnej prędkości do 300 IPS i przyśpieszeniu do 35 G. Dostajemy tutaj łączność Bluetooth i 2,4 GHz z opcją pracy na przewodzie USB. Wbudowany akumulator pozwala według producenta na 80 godzin zabawy na jednym ładowaniu.

Opisywane gryzonie zadebiutują pod koniec miesiąca, ale już teraz dostępna jest przedsprzedaż gdzie w gratisie dostaje się podkładkę Genesis Polon 200L. Sugerowane ceny to 99 złotych za Genesis Krypton 660 i 149 złotych za Genesis Zicron 660. Do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna.

Zobacz: Biurko idealne dostępne teraz w nowej, ładniejszej wersji

Zobacz: Niezbędnik każdego majsterkowicza. Tak tanio jeszcze nie było

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: oprac. własne