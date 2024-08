Niezbędnik każdego majsterkowicza. Tak tanio jeszcze nie było

Lubisz samemu naprawiać swoje sprzęty? Szukasz wygodnego wkrętaka? Świetnie się składa, bo elektryczne rozwiązanie od Xiaomi jest właśnie na promocji!

Każdy majsterkowicz świetnie zdaje sobie sprawę jak ważny jest odpowiedni zestaw narzędzi. Bez niego praca często jest niemożliwa lub mocno utrudniona. Na szczęście w przypadku domowych zastosowań wcale nie trzeba sięgać po najdroższe sprzęty od dużych firm.

Wkrętak elektryczny Xiaomi można kupić za 96 złotych

Jednym z podstawowych przyborów, który powinien znajdować się na wyposażeniu każdego domu jest wkrętak (tzw. śrubokręt). A tak się składa, że w atrakcyjnej promocji można aktualnie kupić model elektryczny Xiaomi Mijia, który stworzono z myślą o pracy precyzyjnej - smartfony, aparaty, laptopy i inna elektronika użytkowa.

Sam wkrętak ma długość 159 i średnicę 16,4 milimetrów oraz masę 59 gramów, a wykonany został z aluminium. Wbudowany akumulator ma pojemność 350 mAh, a ładowany jest z pomocą złącza USB typu C. Do wyboru mamy dwa tryby pracy, maksymalny moment obrotowy to kolejno 0,05 Nm lub 0,2 Nm.

W zestawie dostajemy 24 bity, wykonane ze stali narzędziowej S2. Pełna lista końcówek wygląda następująco:

Głowice krzyżakowe: PH000, PH00, PH0, PH1

Głowice pięciokątne: P2, P5

Głowice sześciokątne: H0.7, H0.9, H1.5, H2.0

Głowice typu W: W1.5

Głowice rowkowe: SL1.5, SL2.0

Głowice Y: Y0.6, Y1

Głowice Torx: T2, T3, T4

Głowice trójskrzydłowe: 2.3

Głowice Torx z otworem na kołek: TH5, T6H, T8H, T9H, T10H

Precyzyjny wkrętak elektryczny jest obecnie dostępny na atrakcyjnej promocji na AliExpress. Zamiast tradycyjnych 130 złotych przyjdzie nam zapłacić jedynie 96 złotych. Wysyłka jest darmowa.



