ZOTAC przygotował kartę graficzną dla fanów małpiego króla

Lubisz chińską mitologię? Planowałeś kupno nowej karty graficznej? Świetnie się składa, bo ZOTAC przygotował wyjątkowy model GeForce RTX 4070 SUPER.

Już jutro - 20 sierpnia 2024 - na rynku zadebiutuje Black Myth: Wukong, czyli głośna gra z gatunku RPG akcji od studia Game Science. Jak można domyślić się po samej nazwie, fabuła oparta jest na wydarzeniach opisanych w „Wędrówce na Zachód” - jednej z czterech wielkich klasycznych powieści literatury chińskiej.

ZOTAC oferuje lekkie fabryczne OC rdzenia

Z tej okazji NVIDIA przygotowała promocję, gdzie omawianą grę można dostać w gratisie. Jednak jeden z partnerów postanowił podnieść poprzeczkę wyżej. ZOTAC przygotował limitowaną wersję karty graficznej.

ZOTAC GeForce RTX SUPER Wukong Edition oferuje zdobienia przedstawiającą głównego bohatera omawianej gry zarówno na opakowaniu, jak i metalowym backplate karty. Oprócz tego mamy tutaj do czynienia z klasycznym, 2,5-slotowym układem chłodzenia znanym z modelu Trinity i wyposażonym w trzy wentylatory.

Firma z Hong Kongu zdecydowała się na lekkie fabryczne OC. Taktowanie bazowe to co prawda standardowe 1980 MHz, ale w trybie Boost można liczyć na 2505 MHz (+1,2%). Nie powinno to jednak mieć większego wpływu na wydajność w grach. Sama pamięć VRAM pozostała bez zmian - 12 GB GDDR6X 21 Gbps.

Jak na razie opisywana karta graficzna dostępna jest wyłącznie na chińskiej stronie producenta. Brak informacji czy trafi do sprzedaży w Europie oraz jaka może być jej sugerowana cena.

