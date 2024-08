AMD Ryzen 9000 sprzedawane są już poniżej sugerowanych cen

AMD dwoi się i troi, by przekonać konsumentów do zakupu nowych procesorów. Wygląda na to, że Czerwoni są gotowi nawet na szybką obniżkę cen.

W tym miesiącu debiutowały procesory AMD Ryzen 9000 dla komputerów stacjonarnych. Mowa łącznie o czterech różnych modelach - Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X. Wszystkie z nich korzystają z nowej architektury AMD Zen5 oraz połączenia litografii 4 i 6 nm od TSMC.

Kilka dni od premiery, a ceny są już poniżej sugerowanych

Pierwsze recenzje były umiarkowanie dobre, ale im dalej w las tym gorzej to wyglądało. Skok wydajności okazał się niewielki, zwłaszcza w grach. Często dużo opłacalniej wypada seria AMD Ryzen 7000(X3D). W efekcie wyniki sprzedaży nowych CPU od Czerwonych nie wyglądają dobrze.

AMD postanowiło uatrakcyjnić serię AMD Ryzen 9000 w oczach konsumentów. Wpierw podnosząc nieco wydajność poprzez zwiększenie TDP w przypadku słabszych modeli, a teraz prawdopodobnie cichaczem obniżając sugerowane ceny. Nowe układy są sprzedawane w Europie poniżej MSRP.

Jak na razie obniżki są niewielkie, ale warto przypomnieć, że omawiane procesory debiutowały kilka dni temu - 8 i 15 sierpnia. Najlepiej wygląda to w przypadku AMD Ryzen 9 9900X. Tutaj sugerowana cena na Europę to 549 euro, czyli około 2345 złotych. W Polsce jednak ten procesor można kupić za 2099 złotych (-11%).

Podobnie wygląda to w innych krajach, takich jak Niemcy. I to nawet po uwzględnieniu różnicy w podatkach. Nie należy zakładać, że to dobra wola sklepów - żaden z nich nie chciałby być stratny. Skąd taka decyzja? Opcje są dwie. Albo sprzedaż jest wyjątkowo słaba, albo nadciągające Intel Arrow Lake-S będą wyjątkowo dobre.

