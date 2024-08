AMD Ryzen 9000 to niewypał? Prawie nikt ich nie kupuje

Dane ze sklepów pokazują, że konsumenci nie są zainteresowani najnowszą rodziną procesorów AMD. Wyniki sprzedaży trudno zaliczyć do dobrych.

W ubiegłym tygodniu, z lekkim poślizgiem, zadebiutowała na rynku rodzina AMD Ryzen 9000. Mowa o procesorach dla komputerów stacjonarnych, które korzystają z płyt głównych z gniazdem AM5. Zastosowano tutaj nową architekturę AMD Zen 5, a na start przygotowano łącznie cztery modele.

Nadal opłacalniejszym wyborem pozostaje seria Ryzen 7000

Jako pierwsze do sklepów trafiły układy AMD Ryzen 5 9600X (6 rdzeni, 12 wątków; 3,9 - 5,4 GHz) oraz AMD Ryzen 7 9700X (8 rdzeni, 16 wątków; 3,8 - 5,5 GHz). Pierwsze recenzje okazały się całkiem pozytywne, ale zachwytu nie było. Jako główny plus wielu testerów podawało "to przynajmniej nie jest Intel z problemami".

Wygląda jednak na to, że konsumenci nie są zainteresowani procesorami AMD Ryzen 9000. Potwierdzają to dane z europejskich sklepów. Mindfactory obsługujące kraje niemieckojęzyczne sprzedało tylko 21-29 sztuk AMD Ryzen 5 9600X i 31-39 egzemplarzy AMD Ryzen 7 9700X. Oferty wyświetliło zaledwie 650 i 1350 osób.

Jeszcze gorzej sprawa wygląda, gdy zajrzymy do polskich sprzedawców. Przykładowo sklep Morele.net podaje, że sprzedało się łącznie 8 sztuk nowych procesorów AMD. Inne platformy nie chwalą się wynikami, ale liczby wyświetleń nie napawają optymizmem plus brak jakichkolwiek opinii kupujących.

Jaki jest powód takiej sytuacji? Seria AMD Ryzen 9000 jest po prostu droga. Skok wydajności okazał się niewielki i zdecydowanie taniej wychodzą układy AMD Ryzen 7000 oraz Intel Core 12., 13. i 14. generacji. Chociaż w przypadku dwóch ostatnich warto pamiętać o problemach ze stabilnością.

Sytuacja zapewne zmieni się z czasem, gdy ceny zostaną obniżone. Niewykluczone również, że sporo osób czeka do jesieni, kiedy zaprezentowane maja zostać układy AMD Ryzen 9000X3D oraz konkurencyjna seria Intel Arrow Lake. Wtedy będzie można stwierdzić ostatecznie co najlepiej wypada pod względem wydajności.

Zobacz: Action z kolejnym hitem. Twój smartfon będzie Ci wdzięczny

Zobacz: Philips uprzyjemni Ci pracę dzięki nowym, zakrzywionym monitorom

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD, morele, Mindfactory

Źródło tekstu: oprac. własne