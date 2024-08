Action z kolejnym hitem. Twój smartfon będzie Ci wdzięczny

Zmęczony jesteś już długim ładowaniem smartfona? Dużo podróżujesz i szukasz małej ładowarki? Świetnie się składa, bo teraz kupisz ją po taniości w Action.

Standard USB typu C towarzyszy nam od 2014 roku. W tym czasie omawiane złącza zdążyły się już na dobre zadowolić w świecie elektroniki użytkowej, również w smartfonach. Jest to idealne połączenie z funkcją szybkiego ładowania, która aktualnie trafia nawet do segmentu budżetowego.

Ładowarka Re-load GaN 65 W kosztuje tylko 55 złotych

A jeśli ktoś szuka nowej, szybkiej i niewielkiej ładowarki to warto zainteresować się rozwiązaniami GaN. Wykorzystują one tranzystory na bazie azotku galu, co w porównaniu z bardziej tradycyjnymi sprzętami pozwala uzyskać duża wyższą moc ładowania przy zachowaniu relatywnie niewielkich gabarytów.

A tak się składa, że sieć sklepów Action w tym tygodniu ma promocję na podwójną ładowarkę firmy Re-load. Dostajemy tutaj dwa złącza - po jednym USB typu A i C, a maksymalna moc ładowania wynosi 65 W. W zestawie dołączony jest przewód USB typu C przystosowany do mocy 100 W.

W terminie od 14 do 20 sierpnia 2024 opisywana ładowarka przeceniona będzie aż o 24%. Tym samym zapłacimy za nią tylko 54,95 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji, a do wyboru jest czarna i biała wersja kolorystyczna. Kompaktowe wymiary sprawią, że świetnie się sprawdzi również w podróży.

Źródło zdjęć: Telepolis Lech Okoń, Action

Źródło tekstu: oprac. własne