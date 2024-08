G.SKILL z nowymi pamięciami RAM. Postawiono na niskie opóźnienia

Szukasz jak najwyższej wydajności? W takim razie musisz zwrócić uwagę nie tylko na CPU i GPU, ale również RAM. Tutaj z pomocą przychodzi G.SKILL.

G.SKILL to czołowy tajwański producent pamięci RAM skierowanych do entuzjastów PC. Za sprawą selekcjonowanych kości dostajemy tutaj zarówno wysoką wydajność zaraz po wyjęciu z pudełka, jak i często jeszcze spory potencjał OC. To właśnie dlatego ich produkty cieszą się taką popularnością.

G.SKILL udziela dożywotniej gwarancji na swoje moduły

Pod koniec lipca informowaliśmy Was, że Tajwańczycy wydali moduły z bardzo niskimi opóźnieniami. Trend ten dalej jest kontynuowany, ale tym razem w nieco bardziej stonowanej stylistyce oraz z wyższymi zegarami. Coś dla siebie powinni znaleźć zarówno fani procesorów AMD, jak i Intela.

G.SKILL rozszerzył serie Trident Z5 Neo RGB oraz Trident Z5 Royal Neo o pamięci z efektywnym taktowaniem 6400 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 30-39-39-102. Wszystko to przy napięciu 1,4 V. Na start mowa o zestawach o pojemności 32 GB (2x 16 GB), ale w przyszłości pojawią się inne warianty.

Opisywane moduły obsługują profile AMD Expo oraz Intel XMP 3.0, co czyni je idealnym wyborem dla najnowszych procesorów AMD Ryzen 9000 oraz Intel Raptor Lake Refresh, ale również dla dopiero nadciągających w tym roku rodzin jak AMD Ryzen 9000X3D oraz Intel Arrow Lake.

Tajwańczycy potwierdzili, że nowe pamięci RAM trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone. G.SKILL jak zwykle udziela dożywotniej gwarancji producenta.

Zobacz: Phanteks Polar ST debiutuje. Wydajność i ceny zaskakują

Zobacz: AMD planuje tani procesor 3D V-Cache. Szykuje się hit do gier?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: G.SKILL

Źródło tekstu: oprac. własne