Phanteks Polar ST debiutuje. Wydajność i ceny zaskakują

Lato to czas wysokich temperatur, co może doprowadzać do przegrzewania komputera. Jeśli szukasz nowego, taniego chłodzenia to Phanteks ma coś dla Ciebie.

Każdy kto ma doświadczenie w składaniu komputerów świetnie zdaje sobie sprawę, że chłodzenia dołączane fabrycznie do procesorów pozostawiają wiele do życzenia. Są głośne i mało wydajne, a ich konstrukcja horyzontalna sprawia, że ciepłe powietrze kierowane jest na płytę główną i jej sekcję zasilania.

Phanteks kusi wydajnością, niską ceną i długą gwarancją

To właśnie dlatego taką popularnością cieszą się coolery CPU od firm trzecich. I chociaż w ostatnich latach coraz więcej osób sięga po gotowe zestawy chłodzenia cieczą, to na rynek wciąż trafiają tradycyjne rozwiązania. A tak się składa, że holenderski Phanteks wypuścił właśnie dwa przystępne cenowo modele z serii Polar ST.

Phanteks Polar ST4 to chłodzenie procesora o wymiarach 154,5 x 75 x 120 milimetrów i masie 721 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, czterema 6-milimetrowymi ciepłowodami oraz otwartą podstawą. Całość dopełnia 120-milimetrowy wentylator z podświetleniem ARGB LED.

Phanteks Polar ST5 to rozwiązanie o niemal identycznych rozmiarach - 154 x 75 x 125 milimetrów i 766 gramów. Tutaj jednak dostajemy pięć 6-milimetrowych ciepłowodów, chłodzenie pomalowane zostało proszkowo na czarno, a na górze znalazła się nakładka skrywająca zakończenia rurek cieplnych.

W obu przypadkach zastosowano ten sam, znany nam już wentylator Phanteks M25-120 DRB. Pracuje on z prędkością do 2000 RPM, przy wydajności do 84,26 CFM, ciśnieniu do 2,67 mmH 2 O i deklarowanej kulturze pracy do 35,7 dB(A). Nie zabrakło też gumowych podkładek antywibracyjnych.

Opisywane chłodzenia wspierają nowsze i starsze procesory korzystające z gniazd AMD AM5 i AM4 lub Intel LGA 1851, 1700, 1200, 115x. Holendrzy twierdzą, że model Polar ST4 poradzi sobie z CPU o TDP do 235 W, a Polar ST5 z modelami o TDP do 255 W. Należy jednak zakładać, że kultura pracy nie będzie wtedy najlepsza.

Seria Polar ST trafiła dzisiaj do pierwszych sklepów w Europie. Sugerowane ceny to 24,90 euro, czyli około 109 złotych za Phanteks Polar ST4 i 29,90 euro, czyli około 129 złotych za Phanteks Polart ST5. Dopełnia to 5 lat gwarancji producenta, co czyni je bardzo atrakcyjnym wyborem dla tanich PC.

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne