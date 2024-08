Philips uprzyjemni Ci pracę dzięki nowym, zakrzywionym monitorom

Sprzęty do pracy wcale nie muszą zajmować dużo miejsca na biurku. Zwłaszcza, gdy kamera, monitor i głośniki można połączyć w jedno urządzenie.

Pod pojęciem "praca na komputerze" może kryć się wiele różnych zawodów - obróbka wideo, tworzenie muzyki, praca biurowa, programowanie i wiele, wiele innych. Tym samym trudno stworzyć sprzęt, który będzie odpowiadał każdemu. Są jednak pewne uniwersalne parametry, które ważne są w każdym z tych zadań.

Philips oferuje przełącznik KVM i wbudowane głośniki

Mowa oczywiście o dużym obszarze roboczym oraz wysokiej częstotliwości odświeżania, która zmniejsza zmęczenie oczu i ewentualne bóle głowy. A tak się składa, że Philips przygotował dwa duże i zakrzywione monitory z matrycami WQHD. Zdaniem producenta idealnie nadają się do pracy.

Philips 34B2U5600C oraz 34B2U6603CH to 34-calowe monitory oparte na matrycy VA i podświetleniu WLED, które oferują zakrzywienie 1500R. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli, częstotliwością odświeżania do 120 Hz, czasem reakcji 4 ms (GtG) oraz kontrastem statycznym 4000:1.

Diabeł jednak jak zwykle tkwi w szczegółach - pierwszy z nich oferuje jasność do 300 cd/m2, drugi zaś do 550 cd/m2, co daje mu podstawowe wsparcie treści HDR. Oba modele mają dwa HDMI 2.0 i jeden DisplayPort 1.4, ale pierwszy oferuje tylko USB typu C, a drugi Thunderbolt 4 oraz zintegrowaną kamerę internetową. Nie zabrakło też wbudowanych głośników (2x5 W) czy uchwytu na słuchawki.

Opisywane monitory trafią do sprzedaży w Polsce w sierpniu. Sugerowana cena Philips 34B2U5600C to 2355 złotych, a Philips 34B2U6603CH wyceniono na 2785 złotych.

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: Philips, oprac. własne