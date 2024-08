Afera o nic? Procesory AMD są bardziej awaryjne niż Intel

Wygląda na to, że internetowi bojownicy znowu się mylili. Problem z procesorami Intela wcale nie jest tak duży, to układy AMD psują się częściej.

Najgorętszym tematem w świecie PC jest aktualnie sytuacja Intela, dotycząca procesorów Intel Core 13. oraz 14. generacji. Mowa o problemach ze stabilnością najwydajniejszych modeli pod dużym obciążeniem. Wszystko za sprawą wadliwego mikrokodu, który poprzez zbyt wysokie napięcie może uszkodzić trwale CPU.

Awaryjność Intela to ledwie 2%, u AMD mowa o 4%

Niestety pewnych informacji jest niewiele, a Niebiescy nadal analizują sprawę. Tym samym w sieci masa pseudoekspertów wydała już wyrok, że "Intel umiera". Rzeczywistość może być jednak bliższa sytuacji z serią NVIDIA GeForce RTX 4000 i gniazdami 12VHPWR, a sytuacja jest po prostu sztucznie rozdmuchana.

Puget Systems, duży amerykański dostawca zestawów komputerowych i serwerów, podzielił się swoimi statystykami dotyczącymi awaryjności procesorów. Wychodzi z nich, że układy AMD Ryzen 7000 oraz Ryzen 5000 są dwa razy bardziej awaryjne niż rodziny Intel Raptor Lake i Raptor Lake Refresh.

Warto jednak podkreślić, że w obu przypadkach nie są to wcale duże liczby - mowa o kolejno 4% dla AMD i 2% dla Intela. Co ciekawe najbardziej awaryjne do tej pory okazują się... procesory Intel Core 11. generacji, o których w sieci wcale nie było głośno by miały "problemy" - aż 7% CPU.

Czy dane te są miarodajne? Jak najbardziej, Puget Systems sprzedaje przynajmniej kilkaset PC miesięcznie. To zdecydowanie lepszy wyznacznik niż chętnie przywoływane małe studio Alderan Games, z ledwie kilkoma maszynami i dorobkiem w postaci moda do gry ARMA 3 oraz jednej gry w produkcji.

Na uwagę zasługuje fakt, że Puget Systems zarówno w przypadku zestawów z AMD, jak i Intelem nie korzysta z domyślnych ustawień płyt głównych. BIOS zawsze optymalizowany jest pod zalecenia obu producentów, a więc nie ma mowy o automatycznym OC i innych dziwnych ustawieniach napięć.

