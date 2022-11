Problem ze złączem u NVIDII jest rozdmuchany. Winowajcą użytkownicy

Marzy Ci się karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 lub RTX 4080? Boisz się jednak awarii złącza 12VHPWR? Niepotrzebnie! Wystarczy dobrze docisnąć przewód.

NVIDIA to nadal król wydajności na rynku kart graficznych, a premiera serii GeForce RTX 4000 tylko to przypieczętowała. Co prawda AMD szykuje się do debiutu flagowych modeli Radeon RX 7900 XT oraz RX 7900 XTX, ale już teraz wiemy, że nie mają one szans z GeForce RTX 4090.

Problem z 12VHPWR dotyka od 0,05% do 0,1% konsumentów

Zieloni mają jednak spory problem. Ich nowe karty graficzne korzystają z 16-pinowego złącza zasilania znanego jako 12VHPWR. To zaś wymusza albo kupno nowych zasilaczy, albo stosowanie specjalnych adapterów. A w sieci pojawiły się doniesienia o problemach z topiącymi się wtyczkami i złączami.

Po tygodniach badań Gamers Nexus wreszcie dzieli się wreszcie swoimi informacjami. Entuzjaści zarówno przeprowadzili własne testy, zlecili je zewnętrznemu laboratorium, jak i kontaktowali się z firmami zajmującymi tworzeniem autorskich modeli kart graficznych.

Wnioski? Po pierwsze problem jest sztucznie rozdmuchany. Dotyka on zaledwie od 0,05% do 0,1% konsumentów. Innymi słowy maksymalnie 1 osobę na 1000. Po drugie potwierdza się to, o czym mówił Johnyguru, specjalista od zasilaczy pracujący w Corsairze. Większość awarii jest z winy użytkowników.

Posiadacze GeForce RTX 4090 (a za chwilę również GeForce RTX 4080) nie dociskają do końca wtyczki. Prócz tego wyginają ją zbyt mocno i pod złym kątem. W efekcie nie ma pełnego kontaktu w gnieździe.

Gamers Nexus zaprzecza też doniesieniom od Igor's LAB. Nie ma podobno znaczenia kto jest dostawcą adaptera - są dwie firmy Astron i NTK, oraz ile przewodów jest podłączonych do adaptera.

Jednak kolejnym znaczącym czynnikiem mogą być ciała obce w wtyczce i/lub złączu. Te zaś mogą powstawać zarówno na etapie produkcji, jak i podczas niewłaściwego podłączania zasilania do karty graficznej. Swoje pięć groszy dorzucają też zadrapania na pinach wewnątrz wtyczki zwiększające prawdopodobieństwo awarii.

Gamers Nexus wywołało awarię zaledwie raz i było to bardzo trudne. Udało się to dopiero, gdy przewód nie był do końca dociśnięty. Amerykanie sugerują, że problem rozwiązałby np. czujnik w przewodzie, upewniający się czy jest on poprawie zamontowany. Pełen materiał wideo dostępny jest poniżej.

