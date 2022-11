Złącza 12VHPWR w RTX 4090 od dwóch firmy. Jedna wypada gorzej

Śledztwo serwisu Igor's LAB wykazało, że dwie firmy produkują wtyczki zasilania do kart GeForce RTX 4090. Modele jednej firmy są bardziej awaryjne.

Serwis Igor's LAB, we współpracy z NVIDIĄ oraz Christianem Rexem z be quiet!, prowadzi własne śledztwo w sprawie spalonych kart graficznych GeForce RTX 4090. Okazało się, że wtyczki 12VHPWR produkują tylko dwie firmy, z czego produkty jednej z nich wypadają gorzej.

Problem ze złączem 12VHPWR

Okazuje się, że producenci kart graficznych biorą wtyczki i złącza zasilania od dwóch firm — NTK oraz Astron. Na pierwszy rzut oka wydają się one niemal identyczne, ale przy dokładniejszym sprawdzeniu da się dostrzec między nimi subtelne różnice. Wtyczka NTK wymaga większej siły docisku, ale za to oferuje większą stabilność.

Wtyczka Astron (po lewej) i NTK (po prawej). Fot. Igor's LAB

Właśnie dlatego modele marki Astron prawdopodobnie częściej ulegają awarii. Jednak nadal spełniają one wymagania specyfikacji, co udowodniły testy samej NVIDII. Po 10 cyklach podłączania nadal osiągały one poniżej 1,5 Ohma. Także nie można na firmę Astron zrzucać całej winy, chociaż wydaje się, że jej wtyczki wypadają gorzej od konkurenta.

Serwis Igor's LAB potwierdził też, że planowane są zmiany we wtyczce 12VHPWR, dzięki którym ryzyko awarii ma być zminimalizowane. Między innymi dotyczą one dwóch pierwszych pinów, bez wykrycia których karty przestaną się uruchamiać (aktualnie, przy niedociśnięciu wtyczki jest to możliwe).

