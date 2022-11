NVIDIA przerywa milczenie w sprawie spalonych RTX-ów. Bez dobrych wieści

NVIDIA w końcu przerwała milczenie w prawie śledztwa prowadzonego z powodu spalonych kart graficznych GeForce RTX 4090. Niestety, Zieloni nie mają dobrych informacji.

Minęły już niemal 3 tygodnie od pierwszych doniesień na temat spalonych kart graficznych GeForce RTX 4090. Nadal nie wiadomo, co jest powodem awarii, gdyż te przytrafiają się nawet pomimo dużej ostrożności użytkowników. NVIDIA prowadzi własne śledztwo w tej sprawie i w końcu ma coś do przekazania. Niestety, nie są to dobre informacje.

NVIDIA w sprawie spalonych RTX-ów 4090

Wiemy, że NVIDIA prowadzi własne śledztwo w sprawie spalonych GeForce'ów RTX 4090. Firma do tej pory milczała, ale to właśnie się zmieniło. Jednak użytkownicy najnowszych kart raczej nie będą zadowoleni. W oświadczeniu przesłanym serwisowi KitGuru przedstawiciel firmy NVIDIA przyznał, że śledztwo wciąż trwa i w tym momencie nie mają nic nowego do przekazania.

Kontynuujemy badanie zgłoszeń, jednak nie mamy jeszcze dalszych szczegółów, którymi moglibyśmy się podzielić. NVIDIA i nasi partnerzy są zaangażowani we wspieranie naszych klientów i zapewnianie im przyspieszonego procesu serwisowego (RMA).

- brzmi oświadczenie NVIDII.

Powody, dla których palą się karty graficzne RTX 4090, wciąż pozostają niejasne. Czas trwania śledztwa i brak jednoznacznych wniosków po niemal 3 tygodniach od pierwszego przypadku nie nastawiają optymistyczne. Może się okazać, że powód jest poważniejszy, niż początkowo nam się wydawało.

Zobacz: Wiemy, ile GeForce'ów RTX 4090 trafiło do sklepów. Liczba nie powala

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: OC3D, KitGuru