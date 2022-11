Fractal Ridge to mała obudowa przypominająca magnetowid

Jesteś fanem szwedzkiej szkoły designu? Potrzebujesz małego, ale wydajnego zestawu komputerowego? Nie ma sprawy! Wystarczy sięgnąć po Fractal Ridge.

Wiele osób jako atut laptopów podaje to, że zajmują mało miejsca. Jest to spory plus, zwłaszcza dla studentów w akademikach czy wynajmowanych pokojach albo po prostu posiadaczy niewielkich mieszkań. Jednak nie jest tajemnicą, że zwykły zestaw komputerowy też może był naprawdę mały.

Fractal Ridge to mała, ale pojemna obudowa komputerowa

Jeśli myśleliście o złożeniu nowego zestawu komputerowego i chcecie by zajmował mało miejsca oraz łatwo się go przenosiło to Szwedzi mają coś dla Was. Fractal Design wypuścił właśnie nową rodzinę obudów komputerowych. Seria Ridge skierowana jest do fanów SFF i na pierwszy rzut oka przypomina magnetowid.

Fractal Ridge to obudowa komputerowa o wymiarach 375 x 115 x 360 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze 5,5 kilograma. Stworzona została z myślą zarówno o pozycji pionowej, jak i poziomej.

W środku zmieścimy płyty główne Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 70 milimetrów; 3-slotowe karty graficzne o długości do 335 milimetrów oraz zasilacze SFX i SFX-L. Dla nośników danych przewidziano cztery miejsca 2,5". Fani standardu 3,5" muszą obejść się niestety smakiem.

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do pięciu wentylatorów - dwa 140- lub 120-milimetrowe na boku oraz trzy 80-milimetrowe na topie. Fabrycznie dostajemy dwie większe jednostki Fractal Aspect 14 PWM.

Panel I/O znalazł się z przodu i gości jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze audio typu combo oraz przycisk Power i diodę sygnalizującą pracę PC.

Seria Fractal Ridge trafiła dzisiaj do pierwszych sklepów. Obudowa dostępna jest w dwóch kolorach - czarnym i białym. Sugerowane cena to 130 euro, czyli równowartość około 609 złotych.

