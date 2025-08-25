iPhone 16e zaczynał jako pośmiewisko, ale w tej promocji warto go rozważyć

Oczywiście, wciąż są pewne rzeczy, które można mu zarzucić, a których nie rozumiem. Na przykład brak MagSafe . Cięcia w kwestii aparatu, czy ekranu są jednak już jak najbardziej zrozumiałe: w końcu smartfon o wydajności iPhone 16, ale znacznie od niego tańszy musi oferować mniej.

iPhone 16e w atrakcyjnej cenie

I właśnie przez ten pryzmat warto patrzeć na ten sprzęt: jest to smartfon o wydajności zawstydzającej niejednego flagowca, z dostępem do aplikacji i gier, o których fanom Androida się nawet nie śniło, a można go kupić za jedyne 2529 zł. Jeśli ktoś nie szuka fenomenalnego aparatu i zadowoli się po prostu dobrym, albo nie ma parcia na więcej, niż 60 Hz w ekranie, to będzie zadowolony z tego zakupu.