Sprzęt

iPhone 16e zaczynał jako pośmiewisko, ale w tej promocji warto go rozważyć

iPhone 16e nie zaczął zbyt dobrze. To jednak nie jest wina samego smartfona, a chciwości Apple.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:18
0


Oczywiście, wciąż są pewne rzeczy, które można mu zarzucić, a których nie rozumiem. Na przykład brak MagSafe. Cięcia w kwestii aparatu, czy ekranu są jednak już jak najbardziej zrozumiałe: w końcu smartfon o wydajności iPhone 16, ale znacznie od niego tańszy musi oferować mniej.

iPhone 16e Potężny flagowiec w skórze i cenie średniaka

iPhone 16e w atrakcyjnej cenie

I właśnie przez ten pryzmat warto patrzeć na ten sprzęt: jest to smartfon o wydajności zawstydzającej niejednego flagowca, z dostępem do aplikacji i gier, o których fanom Androida się nawet nie śniło, a można go kupić za jedyne 2529 zł. Jeśli ktoś nie szuka fenomenalnego aparatu i zadowoli się po prostu dobrym, albo nie ma parcia na więcej, niż 60 Hz w ekranie, to będzie zadowolony z tego zakupu.

25 mld zł z KPO na zbrojeniówkę. Eksperci ostrzegają przed nadużyciami



Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

