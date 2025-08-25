Roborock H60 zgina się jak dziób pingwina. Na start taniej

Nowe odkurzacze pionowe z serii Roborock H60 są już w Polsce. Zaprojektowane z myślą o wygodzie i skuteczności, oferują m.in. rurę zginającą się pod kątem 90°, zielone podświetlenie LED wykrywające kurz oraz moc ssania do 210 AW. Model Roborock H60 Hub współpracuje z nową stacją dokującą z automatycznym opróżnianiem.

Topowym modelem serii jest Roborock H60 Ultra – najmocniejszy model z siłą ssania aż 210 AW, który bez problemu poradzi sobie z kurzem, sierścią i zanieczyszczeniami na każdej powierzchni. Potwierdzeniem jego skuteczności jest certyfikat TÜV Rheinland. Obok modelu Ultra, w portfolio debiutuje również Roborock H60 (115 AW). Każdy model gwarantuje wydajne sprzątanie, nawet do 90 minut na jednym ładowaniu, a wymienne akumulatory dają jeszcze więcej swobody w codziennym użytkowaniu.

Odkurzacze serii Roborock H60 mają zginaną do 90° rurę, co znacząco ułatwia czyszczenie pod meblami i w wąskich przestrzeniach. Z kolei zielone światło LED (140°) pozwala dostrzec kurz i mikropył w ciemnych miejscach.

Wszystkie odkurzacze z serii Roborock H60 są wyposażone w szereg przydatnych akcesoriów. Szczotka JawScrapers Hybrid z zakrzywioną konstrukcją i gumowym wałkiem skutecznie zbiera i rozplątuje włosy, co jest szczególnie istotne dla właścicieli zwierząt domowych. Ponadto każdy model z serii Roborock H60 ma szczotkę szczelinową 2 w 1, idealną do czyszczenia trudno dostępnych miejsc i delikatnych powierzchni. Model Roborock H60 Ultra dodatkowo wzbogacono o elektryczną miniszczotkę, która doskonale radzi sobie z usuwaniem kurzu i sierści z tapicerki, sof czy łóżek.

Cechą wspólną wszystkich modeli jest 5-stopniowa filtracja, wychwytująca do 99,95% mikrocząstek (nawet 0,3 mikrona), oraz technologia 9-cyklonowa, która zapobiega zatykaniu filtra.

Po zakończeniu sprzątania wystarczy odstawić odkurzacz do stacji Roborock H60 Hub, która w 10 sekund zassie zgromadzony kurz do szczelnego worka, a następnie rozpocznie ładowanie.

W zależności od modelu zastosowano worki na kurz o różnej pojemności i wydajności: model Ultra korzysta z worków 3-litrowych, które wystarczają nawet na 100 dni użytkowania, a wersja Hub ma worki 2-litrowe, zapewniające do 60 dni pracy. Model Ultra wyposażony jest w filtry HEPA, co skutecznie zatrzymuje drobne cząsteczki kurzu.

Ceny i dostępność nowych modeli w Polsce

Seria Roborock H60 obejmuje modele Roborock H60 Ultra oraz Roborock H60. Seria Roborock H60 Hub obejmuje modele Roborock H60 Hub Ultra oraz Roborock H60 Hub.