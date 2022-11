Seagate Exos 2X18 to najszybsze na świecie dyski HDD

Lider na rynku dysków twardych po cichu rozszerzył swoje portfolio. Seagate przygotował nowe nośniki Exos 2X18 oferujące topową wydajność.

W ostatnich latach mogliśmy obserwować boom na nośniki półprzewodnikowe. SSD stosowane są już nie tylko przez entuzjastów, ale trafiają również do maszyn biurowych i konsol. Trudno się temu dziwić, gdy oferują znacznie wyższą wydajność, są całkowicie bezgłośne, a przy tym poprawiają komfort pracy.

Seagate Exos 2X18 to prędkości nawet do 554 MB/s

I chociaż stare dobre HDD są już w odwrocie, to nie znaczy jeszcze, że kompletnie zniknęły z rynku. Dyski talerzowe nadal chętnie wykorzystywane są w centrach danych, gdzie liczy się głównie pojemność. A tak się składa, że Seagate wypuścił nowe, pojemne i szalenie szybkie HDD.

Rodzina Seagate Exos 2X18 wzbogaciła się o cztery nowe modele. Mowa o wariantach o pojemności 16 lub 18 TB oraz z interfejsem SATA 6 Gbps lub SAS 12 Gbps. Podobnie jak wcześniejsze HDD z tej serii mamy tutaj do czynienia z podwójnym serwomechanizmem, co znacząco wpływa na wydajność.

Seagate Exos 2X18 w wersji SATA oferuje prędkości do 554 MB/s, zaś wariant Seagate Exos 2X18 SAS to do 545 MB/s. Wszystkie cztery dyski oferują średnie opóźnienia na poziomie 4,16 ms oraz odczyt/zapis sekwencyjny (4K QD16) na poziomie 304 i 560 IOPS.

Oczywiście rozbudowana sekcja głowicy ma również minusy. Topowa wydajność okupiona jest wyższym poborem mocy. W spoczynku to do 7,8/8 W (SATA/SAS), a pod obciążeniem do 13,5/12,8 W (SATA/SAS).

Nośniki Seagate Exos 2X18 są tworzone z myślą o centrach danych. Tym samym mogą one pracować nawet 24/7 co potwierdza 5-letnia gwarancja producenta. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone - wszystko zależy od wielkości zamówienia. Na razie nie wiadomo czy opisywane HDD trafią do sprzedaży detalicznej.

Źródło zdjęć: Seagate

Źródło tekstu: Tom’s Hardware, oprac. własne