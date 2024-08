Cherry ma hiciora. Każdy gracz będzie zadowolony

Szukasz solidnej, wygodnej i lekkiej myszki, która sprawdzi się w grach online? Zależy Ci na bezprzewodowym gryzoniu? Nie ma problemu, na pomoc przychodzi Cherry!

Do grania w gry komputerowe wcale nie potrzeba drogiej myszki, klawiatury czy słuchawek. Nie da się jednak zaprzeczyć, że dobrze dopasowany sprzęt znacząco poprawia komfort zabawy. Co więcej od pewnego poziomu rozgrywek milisekundy przewagi mogą decydować o wygranym lub przegranym meczu.

Cherry kusi topową specyfikacją i długim czasem pracy

To właśnie dlatego na rynku jest tak dużo różnych modeli, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. A tak się składa, że Cherry przygotowało cztery nowe, bezprzewodowe myszki w ramach gamingowej marki XTRFY.

Mowa o Cherry XTRFY M68 i M64 Wireless w wersji podstawowej i z dopiskiem "Pro". Są to bezprzewodowe gryzonie korzystające z sensora PixArt PAW3395, który oferuje rozdzielczość do 26 000 DPI, maksymalną prędkość do 650 IPS i przyśpieszenie do 50 G. Zastosowano tutaj przełączniki Huano.

Gdzie więc różnice? Model Cherry XTRFY M68 (Pro) korzysta z obudowy o ergonomicznym kształcie, zaś Cherry XTRFY M64 (Pro) posiada symetryczną skorupę. Tym samym mowa o nieco innych wymiarach - 123,3 x 61 x 39,5 mm vs 120 x 65 x 39.5 mm. Wszystkie z nich mają jednak masę 55 gramów.

Dodatkowo wersje Pro oferują częstotliwość raportowania do 8000 Hz, zaś podstawowe warianty to klasyczne do 1000 Hz. A jak to przekłada się na czas pracy? Cherry XTRFY M68 i M64 Pro mają akumulator 350 mAh i oferują do 90 godzin, zaś Cherry XTRFY M68 i M64 to akumulator 300 mAh i do 75 godzin grania.

Opisywane peryferia są już dostępne w przedsprzedaży na stronie producenta oraz w niektórych sklepach. Do wyboru jest biała i czarna wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny to:

Cherry XTRFY M64 - 99 euro, czyli około 425 złotych

Cherry XTRFY M64 Pro - 139 euro, czyli około 599 złotych

Cherry XTRFY M68 - 99 euro, czyli około 425 złotych

Cherry XTRFY M68 Pro - 139 euro, czyli około 599 złotych

Źródło zdjęć: Cherry

Źródło tekstu: oprac. własne