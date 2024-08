Czeka nas przełom na rynku SSD. Wszystko dzięki Koreańczykom

Wygląda na to, że SK hynix pracuje nad nowymi pamięciami dla SSD. Jest szansa, że już w przyszłym roku zobaczymy 400-warstwowe kości NAND.

Chociaż w sklepach dostępny jest ogrom SSD od wielu różnych firm, to większość z nich korzysta z tych samych podzespołów. Na rynku mamy ledwie kilku liczących się producentów kości pamięci. Mowa o podmiotach takich jak Micron (USA), Kioxia (Japonia), YMTC (Chiny) oraz Samsung i SK hynix (Korea Południowa).

SK hynix może zyskać sporą przewagę na rynku NAND

Branżowe źródła wskazują, że SK hynix pracuje nad rozwojem 400-warstowowych pamięci NAND, a ich masowa produkcja ma ruszyć w drugiej połowie 2025 roku. Byłby to spory przeskok względem obecnych rozwiązań, który pozwoliłby na zaoferowanie znacznie pojemniejszych i wydajniejszych SSD.

Dla porównania Samsung dopiero co zaczął produkcję 290-warstwowych kości V-NAND i celuje w ponad 1000 warstw do 2030 roku. Micron wystartował z produkcją 276-warstwowych pamięci 3D NAND w lipcu, a Kioxia osiągnęła pułap 218-warstwowych układów w 2023 roku.

By zrealizować swój cel, SK hynix zamierza wykorzystać technologię łączenia hybrydowego ze strukturą "wafer-to-wafer" (W2W). Podejście to różni się znacząco od obecnej metody "Peripheral Under Cell" (PUC). Aktualne R&D obejmuje badania nowych materiałów i technologii do łączenia krzemowych wafli.

Koreańczycy odmówili komentarza w sprawie tych pogłosek, nie zdradzając żadnych szczegółów na temat rozwoju nowych pamięci lub przewidywanego harmonogramu prac. Sugeruje to więc, że proces jest na wczesnym etapie i nie wyklucza się ewentualnych opóźnień.

