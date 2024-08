Złe wieści dla fanów RPG. Obsidian opóźnia nową grę

Nie możesz doczekać się nowego RPG od Obsidian Entertainment? W takim razie musisz uzbroić się w cierpliwość, premiera zostanie przesunięta.

Obsidian Entertainment to legendarny producent gier wideo z USA, który ma na swoim koncie szereg kultowych tytułów. Mowa m.in. o Neverwinter Nights 2, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Alpha Protocol, Fallout: New Vegas, serii Pillars of Eternity i wiele więcej.

Avowed pojawi się dopiero na początku 2025 roku

Najnowszą grą Amerykanów ma być Avowed, czyli akcyjne RPG w tym samym uniwersum co Pillars of Eternity. Do wyboru będzie widok pierwszo- i trzecioosobowy, ale nie zobaczymy tutaj standardowych klas znanych z innych fantasy. Tym razem targetem jest bardziej mainstreamowa publiczność.

Niestety branżowe źródła twierdzą, że premiera Avowed zostanie opóźniona. Gry nie dostaniemy na jesień 2024, a dopiero na początku 2025 roku. Powodem nie są problemy z produkcją. Podobno Microsoft i/lub Obsidian obawiają się zbyt licznej konkurencji, która ma się ukazać w pierwotnie zakładanym terminie.

Na jesień czekają nas premiery przynajmniej trzech podobnych gier AAA - Kingdom Come Deliverance 2, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 i Dragon Age: The Veilguard. Są to kolejne odsłony znanych i lubianych serii, a więc decyzja z biznesowego punktu widzenia wydaje się sensowna.

Warto podkreślić, że sam Obsidian porównuje Avowed do The Outer Worlds, ich poprzedniej gry aRPG. Oznacza to, że dostaniemy tutaj dość krótką rozgrywkę - w przypadku The Outer Worlds mowa o około 13 godzinach. Avowed wydanie zostanie zarówno na PC, jak i konsolach Xbos Series S/X.

Źródło zdjęć: Obsidian Entertaiment

Źródło tekstu: The Verge, oprac. własne