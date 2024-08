AMD Ryzen 9000 są już w Polsce. Sprawdzamy ceny w sklepach

Nowe procesory AMD pojawiły się już na rynku. Poznaliśmy ich wydajność, pobór mocy i temperatury. Jak jednak to wygląda w zestawieniu ze starszymi CPU?

Wczoraj na rynku debiutowała rodzina AMD Ryzen 9000, czyli nowe procesory dla komputerów stacjonarnych. Mowa o układach korzystających z architektury AMD Zen 5 oraz gniazda AM5. Tym samym nie ma konieczności wymiany płyt głównych kupionych przy premierze serii AMD Ryzen 7000, wystarczy update BIOSu.

Starsze procesory AMD i Intela wypadają dużo korzystniej

Na start dostaliśmy dwa słabsze i tańsze modele - AMD Ryzen 5 9600X (6 rdzeni, 12 wątków; 3,9 - 5,4 GHz) oraz AMD Ryzen 7 9700X (8 rdzeni, 16 wątków; 3,8 - 5,5 GHz). Pierwsze recenzje są dość pozytywne, chwalony jest pobór mocy i temperatury. Pojawiają się jednak zarzuty względem cen.

Dzisiaj więc przyjrzymy się sytuacji na polskim rynku, bowiem układy AMD Ryzen 9000 trafiły już do pierwszych sklepów. Znajdziemy je m.in. w ofercie Morele, X-KOMu czy Media Expert. Za AMD Ryzen 5 9600X przyjdzie nam zapłacić około 1299 - 1349 złotych, zaś AMD Ryzen 7 9700X to koszt rzędu 1699 - 1749 złotych.

Faktycznie nie wygląda to dobrze, gdy niewiele słabszy (ok. -6%) procesor AMD Ryzen 5 7600X można kupić już od 869 złotych, a Intel Core i5-13400F (ok. -3%) od 745 złotych. Również AMD Ryzen 7 9700X nie broni się ceną. Starszy Ryzen 7 7700X (ok. - 5%) to wydatek 1219 złotych, a wydajniejszy Intel Core i5-14600 KF (ok. +15%) to koszt 1379 złotych. Nie można zapomnieć o AMD Ryzen 7 7800X3D (+16%) za 1637 złotych.

Podsumowując nie ma obecnie żadnego sensu kupowania AMD Ryzen 9000. Poprzednie generacje zarówno u Czerwonych, jak i Niebieskich oferują lepsze ceny (a czasami i wydajność). Trzeba się więc uzbroić w cierpliwość i czekać aż za kilka tygodni spadnie "podatek od nowości".

