Nadciąga nowa konsola. Zobaczymy ją już w tym tygodniu

Na rynku przenośnych konsol do gier zaczyna się robić tłoczno. Podczas targów Gamescom 2024 do sprzedaży trafi ZOTAC Gaming Zone z układem AMD.

Wielkimi krokami zbliża się Gamescom 2024, czyli największe w Europie święto graczy. Omawiana impreza ma się odbywać 21-25 sierpnia w niemieckiej Kolonii. To właśnie tam duzi i mali deweloperzy z całego świata będą chwalić się swoimi najnowszymi tytułami. W tym roku nie zabraknie jednak też producentów sprzętu.

ZOTAC Gaming Zone wyceniono na 3899 złotych

ASUS i MSI potwierdzili już swoją obecność, a zaprezentowane ma zostać całe zatrzęsienie podzespołów komputerowych oraz peryferiów gamingowych. W tym nowe płyty główne dla procesorów AMD Ryzen 9000 oraz Intel Arrow Lake-S. Fanów mobilnego grania z pewnością ucieszy nowa konsola firmy ZOTAC.

ZOTAC Gaming Zone to przenośna konsola do gier, która zadebiutuje na rynku na targach Gamescom 2024. Jej sercem został 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 8840U, który wyposażono w zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 780M. Całość dopełnia 16 GB pamięci RAM LPDRR5-7500 i SSD 512 GB.

Urządzenie ma wymiary 310 x 135 x 40 milimetrów. Zdecydowano się tutaj na 7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania do 120 Hz i jasności do 800 cd/m2. Dostajemy tutaj akumulator 48,5 Wh oraz WiFi 6E i Bluetoooth 5.2. System operacyjny to Windows 11.

ZOTAC Gaming Zone dostępny jest już w przedsprzedaży w Polsce. Sugerowana cena to 3899 złotych, a więc jest drogo. Zdecydowanie taniej można kupić rozwiązanie konkurencji, ASUS ROG Ally, o podobnej wydajności.

Źródło zdjęć: ZOTAC

Źródło tekstu: oprac. własne